La final de la Copa Africana de Naciones 2026 entre Senegal y Marruecos no solo se definió con un emocionante 1-0 a favor de Senegal en tiempo extra gracias a un gol de Pape Gueye, sino que también estuvo envuelta en controversias dentro y fuera de la cancha. El partido, jugado en Rabat, vio un penalti polémico a favor de Marruecos en los minutos finales que provocó una fuerte protesta de los senegaleses, quienes llegaron a abandonar momentáneamente el campo antes de regresar para continuar el juego.

En medio de esta tensión, un detalle poco común captó la atención de muchos: la toalla del arquero senegalés Édouard Mendy se convirtió en el centro de una secuencia insólita. En condiciones de lluvia, los porteros necesitaban secar sus guantes con frecuencia y la toalla era esencial. Sin embargo, durante el partido varios recogepelotas y hasta jugadores marroquíes intentaron arrebatar o interferir con ese objeto, generando tensos momentos en la banda.

El arquero suplente de Senegal, Yehvann Diouf, terminó siendo protagonista secundario al defender con insistencia las toallas para que Mendy pudiera seguir usándolas. En algunos videos se le ve corriendo por la línea intentando evitar que jóvenes recogepelotas se llevaran las toallas o incluso siendo arrastrado en esa pelea singular. Estas escenas, que muchos describieron como surrealistas y lamentables, se viralizaron rápidamente entre aficionados y comentaristas.

Hoy Yehvan Diouf, arquero suplente de Senegal, fue el MVP absoluto, en la Final de la Copa.



Así dejó la vida POR LA TOALLA de Mendy, que los alcanzapelotas marroquíes querían ROBAR para que no pudiera secar los guantes…



INCREÍBLE, JAJAJA. 😅🇸🇳

Más allá de lo insólito del episodio con las toallas, la final fue una mezcla de drama, emoción y polémica, incluida la protesta de Senegal por decisiones arbitrales y la posterior victoria en el tiempo extra. Las imágenes del incidente de la toalla quedaron como uno de los momentos más comentados de un partido ya de por sí intenso y lleno de matices deportivos y extra-deportivos.