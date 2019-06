Copa América 2019 EN VIVO: sigue los resultados y mira cómo van las tablas de posiciones

● Descarga el fixture en PDF de la Copa América 2019 de forma gratuita



La Copa América 2019 continúa y este jueves 20 de junio Uruguay vs. Japón abren la segunda fecha del Grupo C en el Arena do Gremio de Porrto Alegre. El equipo charrúa buscará un triunfo para asegurar su clasificación a los cuartos de final. Por otro lado, El Comercio te presenta el calendario completo de partidos por fases de grupo, con las fechas, horarios y canales de TV por país que se transmiten en vivo y en directo para estar enterado de toda la información.

En total, son 26 los partidos que se disputarán en la Copa América Brasil 2019 y tú podrás seguirlo EN DIRECTO y ONLINE por América Televisión desde Perú, SporTV desde Brasil; TyC Sports desde Argentina; Caracol Televisión desde Colombia; VTR Cable Televisión desde Chile; Teledoce desde Uruguay y más canales sudamericanos.

En la segunda fecha de la Copa América, donde la selección peruana venció 3-1 a Bolivia, Carlos Zambrano tuvo que ser sustituido por Miguel Araujo tras una lesión en el abductor. Sin embargo, el médico del equipo Bicolor confía que puede llegar para el Perú vs. Brasil que se juega este sábado 22 de juinio.

Cabe mencionar que de los 10 países sudamericanos afiliados a la Conmebol; Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, estarán dos miembros de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) como invitado. Ellos son Japón y Qatar, quien será el anfitrión del próximo Mundial 2022.

Todos los partidos estarán distribuidos en 6 estadios: Estadio Mineirao (Belo Horizonte), Arena do Gremio (Porto Alegre), Estadio Maracaná (Río de Janeiro), Arena Fonte Nova (Salvador), Arena Corinthians y Estadio Morumbí (Sao Paulo).

La Copa América se juega desde el 14 de junio al 7 de julio en Brasil. Conoce la programación completa de partidos y la lista de canales para ver fútbol en vivo. Composición

URUGUAY BUSCARÁ EL TRIUNFO ANTE JAPÓN Y EL FAVORITISMO DE LLEGAR A LA FINAL DE LA COPA AMÉRICA

La selección de Uruguay pone en juego este jueves frente a su par de Japón la etiqueta de gran favorita para llevarse la Copa América de Brasil 2019, ganada con su contundente goleada del domingo a Ecuador por 4-0, en la que dio una fantástica imagen.



Con el respaldo de un arranque a puro gol, Uruguay llega al duelo ante Japón con un hombre menos en el plantel. Matías Vecino sufrió una lesión muscular y quedó fuera de la Copa América. Para sustituirlo el 'Maestro' tendrá que elegir entre dos jóvenes mediocampistas: Lucas Torreira (Arsenal) y Federico Valverde (Real Madrid). El primero es seguridad de marca y tendría ventaja para salir de titular, el segundo aporta mayor pegada.

La Celeste deberá ratificar esas sensaciones ante Japón, un equipo en su mayoría sub-23 que todavía tiene muy reciente la abultada derrotada por 0-4 que sufrió ante Chile el lunes.

La selección de Uruguay se enfrenta a Japón hoy en el Arena do Gremio de Porto Alegre en busca de la clasificación. Composición

FIXTURE DE PARTIDOS Y RESULTADOS EN VIVO

TABLA DE POSICIONES DE LA COPA AMÉRICA

LISTA DE CANALES TV PARA VER LA COPA AMÉRICA 2019

Brasil: SporTV, Rede Globo, Rede Bandeirantes

Argentina: El Trece, TyC Sports, TyC Max, DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports, Tigo Sports+, DirecTV Sports

Chile: VTR Cable Ttelevisión, DirecTV Sports

Colombia: Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports

Ecuador: Gama TV, TC Televisión, DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max, DirecTV Sports

Perú: América Televisión, DirecTV Sports

Uruguay: Teledoce, Tenfield, DirecTV Sports

Venezuela: Venevisión, DirecTV Sports

Canadá: TSN

Costa Rica: Teletica

El Salvador: Canal 4

México: Televisa, TV Azteca, TD

Estados Unidos: Telemundo

Francia: Star en Deportes

