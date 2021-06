La Copa América 2021 está a puertas de iniciar y las selecciones participantes dieron a conocer sus listas de convocados. Ricardo Gareca anunció a los futbolistas con los que participará en el certamen continental y lo hizo con grandes sorpresas como la ausencia de Paolo Guerrero y el llamado de Santiago Ormeño.

Las diez selecciones participantes a la Copa América 2021 ultiman detalles para el evento continental más esperado. El evento se desarrollará en Brasil y abrirá fuego este domingo 13 de junio con el partido del anfitrión ante Venezuela. La selección peruana hará su estreno en la segunda fecha ante el dueño de casa el próximo jueves 17 del presente mes.

Estas son las listas definitivas de la Copa América 2021:

Argentina:

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Emiliano Martínez (Aston Villa), Agustín Marchesín (Porto) y Juan Musso (Udinese).

Defensores: Gonzalo Montiel (River), Nicolás Otamendi (Benfica), Germán Pezzella (Fiorentina), Nicolás Tagliafico (Ajax), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Marcos Acuña (Sevilla), Lisandro Martínez (Ajax), Cristian Romero (Atalanta), Nahuel Molina Lucero (Udinese).

Mediocampistas: Leandro Paredes (PSG), Guido Rodríguez (Betis), Giovani Lo Celso (Tottenham), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Stuttgart), Ángel Di María (PSG), Rodrigo De Paul (Udinese), Alejandro Gómez (Sevilla), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Nicolás Domínguez (Bologna).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona), Lautaro Martínez (Inter), Joaquín Correa (Lazio), Lucas Alario (Bayer Leverkusen) y Sergio Agüero (Barcelona).

Bolivia:

Arqueros: Carlos Lampe (Always Ready), Ruben Cordano (Bolivar) y Javier Rojas (Bolivar).

Defensores: Jairo Quinteros (Bolivar), Luis Haquín (Melipilla), Adrian Jusino (Larissa), Diego Bejarano (Bolivar), Roberto Fernandez (Bolivar), Jorge Flores (Always Ready), Luis Barbosa (Aurora), Jose Sagredo (The Strongest) y Oscar Ribera (Blooming).

Mediocampistas: Leonel Justiniano (Bolivar), Juan Carlos Arce (Always Ready), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Diego Wayar (The Strongest), Moises Villarroel (Jorge Wilstermann), Boris Cespedes (Servette), Erwin Saavadera (Bolivar), Ramiro Vaca (The Strongest), Erwin Sanchez (Blooming) y Danny Bejarano (Pas Lamia).

Delanteros: Marcelo Moreno (Cruzeiro), Rodrigo Ramallo (Always Ready), Gilbert Alvarez (Jorge Wilstermann), Jaume Cuellar (S.P.A.L) y Jeyson Chura (The Strongest).

Brasil:

Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) y Weverton (Palmeiras).

Defensores: Alex Sandro y Danilo (Juventus), Emerson (Barcelona), Renan Lodi y Felipe (Atlético de Madrid), Éder Militao (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain) y Thiago Silva (Chelsea).

Mediocampistas: Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) y Lucas Paquetá (Lyon).

Delanteros: Everton (Benfica), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesús (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton), Roberto Firmino (Liverpool) y Vinicius Jr. (Real Madrid).

Chile:

Arqueros: Claudio Bravo (Betis), Gabriel Arias (Racing) y Gabriel Castellón (Huachipato FC).

Defensores: Daniel González (Santiago Wanderers), Mauricio Isla (Flamengo), Guillermo Maripán (Monaco), Gary Medel (Bologna), Eugenio Mena (Racing), Enzo Roco (Fatih Karagümrük), Francisco Sierralta (Watford) y Sebastián Vegas (Monterrey).

Mediocampistas: Tomás Alarcón (O’Higgins), Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen), Pablo Aránguiz (Universidad de Chile) Claudio Baeza (Toluca), Pablo Galdames (Vélez Sarsfield), Marcelino Núñez (Universidad Católica), Carlos Palacios (Internacional), César Pinares (Grêmio), Erick Pulgar (Fiorentina) y Arturo Vidal (Internazionale).

Delanteros: Luciano Arriagada (Colo Colo), Ben Brereton (Blackburn), Clemente Montes (Universidad Católica), Jean Meneses (León), Felipe Mora (Portland Timbers), Alexis Sánchez (Internazionale) y Eduardo Vargas (Atlético Mineiro).

Colombia:

Arqueros: Alder Quintana (Atlético Nacional), Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Nápoli).

Defensores: Carlos Cuesta (Genk), Daniel Muñoz (Genk), Dávinson Sánchez (Tottenham Hotspur), Óscar Murillo (Pachuca), Stefan Medina (Monterrey), William Tesillo (León), Yerry Mina (Everton), Jhon Lucumí (Genk).

Mediocampistas: Baldomero Perlaza (Atlético Nacional), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Matheus Uribe (Porto), Sebastián Pérez (Boavista), Wilmar Barrios (Zenit), Yairo Moreno (Pachuca), Edwin Cardona (Boca Juniors), Gustavo Cuéllar (Al-Hilal).

Delanteros: Alfredo Morelos (Rangers), Duván Zapata (Atalanta), Luis Díaz (Porto), Luis Fernando Muriel (Atalanta), Miguel Borja (Junior), Rafael Santos Borré (River Plate), Jaminton Campaz (Tolima), Juan Otero (Santos Laguna), Yimmi Chará (Portland Timbers).

Ecuador:

Arqueros: Alexander Domínguez (Vélez Sarsfield), Pedro Ortiz (Emelec) y Hernán Galíndez (Universidad Católica).

Defensores: Ángelo Preciado (KRC Genk), Mario Pineida (Barcelona S.C.), Robert Arboleda (Sao Paulo), Félix Torres (Santos Laguna), Luis León (Barcelona S.C.), Piero Hincapié (Talleres), Xavier Arreaga (Seattle Sounders), Pervis Estupiñán (Villarreal), Diego Palacios (Los Angeles FC).

Mediocampistas: Jhegson Méndez (Orlando City), Dixon Arroyo (Emelec), Moisés Caicedo (Brighton), Christian Noboa (PFC Sochi), Alan Franco (Atlético Mineiro), Gonzalo Plata (Sporting Lisboa), Ángel Mena (León), Damián Díaz (Barcelona S.C.), Ayrton Preciado (Santos Laguna) y José Carabalí (Universidad Católica).

Delanteros: Fidel Martínez (Tijuana), Michael Estrada (Toluca), Jordy Caicedo (CSKA Sofía), Leonardo Campana (Famalicao), Enner Valencia (Fenerbahce) y José Andrés Hurtado (Independiente del Valle).

Paraguay:

Arqueros: Antony Silva (Puebla), Gerardo Ortiz (Once Caldas), Alfredo Aguilar (Olimpia).

Defensores: Robert Rojas (River Plate), Fabián Balbuena (West Ham), Gustavo Gómez (Palmeiras), Júnior Alonso (Atlético Mineiro), David Martínez (River Plate), Omar Alderete (Hertha Berlin), Santiago Arzamendia (Cerro Porteño), Alberto Espinola (Cerro Porteño).

Mediocampistas: Andrés Cubas (Nimes), Robert Piris Da Motta (Gençlerbirligi-TUR) , Richard Sánchez (América-MEX), Gastón Giménez (Chicago Fire), Óscar Romero (San Lorenzo), Miguel Almirón (Newcastle), Cardozo Lucena (Cerro Porteño), Mathias Villasanti, (Cerro Porteño), Braian Ojeda (Olimpia), Jorge Morel (Guarani).

Delanteros: Ángel Romero (San Lorenzo), Carlos González (Tigres-MEX), Alejandro Romero Gamarra (Al Taawon-ARA), Braian Samudio (Rizespor-TUR), Gabriel Ávalos, (Argentinos Juniors), Antonio Bareiro (Libertad), Julio Cesar Enciso (Libertad).

Perú:

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), José Carvallo (Universitario) y Carlos Cáceda (FBC Melgar).

Defensores: Aldo Corzo (Universitario), Jhilmar Lora (Sporting Cristal), Luis Abram (Vélez Sarsfield), Miguel Araujo (FC Emmen), Renzo Garcés (club UCV), Christian Ramos (club UCV), Anderson Santamaría (Atlas), Alexander Callens (New York City), Miguel Trauco (Saint Éttiene) y Marcos López (San José Earthquakes).

Mediocampistas: Renato Tapia (Celta), Martín Távara (Sporting Cristal), Yoshimar Yotún (Cruz Azul), Sergio Peña (FC Emmen), Christian Cueva (Al-Fateh), André Carrillo (Al Hilal), Wilder Cartagena (Godoy Cruz), Alexis Arias (FBC Melgar) y Raziel García (Cienciano)

Delanteros: Luis Iberico (FBC Melgar), Gianluca Lapadula (Benevento), Santiago Ormeño (Club León) y Alex Valera (Universitario).

Uruguay:

Arqueros: Fernando Muslera (Galatasaray) Martín Campaña (Al Batin) Sergio Rochet (Nacional de Uruguay).

Defensores: Diego Godín (Cagliari) José María Giménez (Atlético de Madrid) Sebastián Coates (Sporting de Lisboa) Ronald Araújo (Barcelona) Martín Cáceres (Fiorentina) Giovanni González (Peñarol) Matías Viña (Palmeiras) Camilo Cándido (Nacional).

Mediocampistas: Lucas Torreira (Atlético de Madrid) Rodrigo Bentancur (Juventus) Matías Vecino (Inter) Federico Valverde (Real Madrid) Fernando Gorriarán (Santos Laguna) Nahitan Nández (Cagliari) Brian Rodríguez (Almería) Nicolás de la Cruz (River Plate).

Delanteros: Jonathan Rodríguez (Cruz Azul), Brian Ocampo (Nacional) Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) Facundo Torres (Peñarol) Luis Suárez (Atlético de Madrid) Maximiliano Gómez (Valencia) Edinson Cavani (Manchester United).

Venezuela:

Porteros: Wuilker Faríñez (Lens), Joel Graterol (América de Cali) y Rafael Romo (Oud-Heverlee Leuven, Bélgica).

Defensores: Jhon Chancellor (Brescia), Luis Mago (Universidad de Chile), Nahuel Ferraresi (Moreirense), Alexander González (Málaga), Roberto Rosales (Leganés), Mikel Villanueva (Santa Clara), Yohan Cumana (Deportivo La Guaira), Jose Martinez (Philadelphia Union), Ronald Hernandez (Atlanta United), Luiz Martinez (La Guaira).

Mediocampistas: Tomás Rincón (Torino), Cristian Cásseres Jr (NY Red Bulls), Junior Moreno (DC United), Jhon Murillo (Tondela), Rómulo Otero (Corinthians), Jefferson Savarino (Atlético Mineiro), Bernaldo Manzano (Deportivo Lara), Edson Castillo (Caracas FC), Yangel Herrera (Granada).

Delanteros: Fernando Aristeguieta (Mazatlán), Jhonder Cádiz (Nashville), Sergio Córdova (Arminia Bielefeld), Josef Martínez (Atlanta United), Richard Celis (Caracas) y Yeferson Soteldo (Toronto FC).

