Liberman arremetió contra Scaloni: “Lleva dirigiendo 27 partidos, por eso se reclama un mejor juego”

La Copa América 2021 es el próximo desafío de las selecciones sudamericanas, tras finalizar la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022. Argentina sumó dos puntos por los empates con Chile y Colombia, este último partido se le escapa en los minutos finales y el periodista argentino Martín Liberman no dudó en criticar a Nicolás Otamendi y dejó un pedido a Lionel Scaloni.

El defensa gaucho cometió el penal que despertó a Colombia y recibió los duros comentarios de Liberman. “Es un penal insólito el de Otamendi. No sé por qué juega de titular en la Selección, me pregunto si tiene nivel de selección. Para el técnico sí, y no solamente para estar, también para jugar”, dijo en su canal de Youtube.

Por otro lado, escribió en su cuenta de Twitter que “hay ciclos terminados. Otamendi, Di María, Agüero”, dejando entrever que Argentina necesita un cambio urgente de cara a la Copa América 2021. La Albiceleste debutará el próximo lunes contra Chile, con quien empató 1-1 hace una semana por las Eliminatorias Qatar 2022.

Más críticas

Martín Liberman no desaprovechó la oportunidad para hablar sobre el proceso de Lionel Scaloni con Argentina. “Ya lleva dirigiendo 27 partidos, por eso se reclama una performance superior del equipo de Scaloni, que hace rato ejerce su cargo como seleccionador nacional”, arrancó diciendo el comunicador argentino.

La fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 no fue la mejor para Argentina, sobretodo por el partido contra Colombia, que lo iba ganando cómodamente por 2-0 antes de los 10 primeros minutos de juego. Liberman analizó el balance final de esta jornada: “Argentina queda golpeada tras estos dos empates”.

