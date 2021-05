A un mes de iniciar la Copa América 2021, Óscar Washington Tabárez afina detalles de la nómina final de la selección de fútbol de Uruguay y la preparación de sus posibles convocados. El ‘Maestro’ conversó con el ‘Último Al Arco’ y reveló que esta podría ser su última competencia continental a cargo de la ‘Celeste’.

Tabárez cumple su segunda era en la selección de Uruguay desde el 2006 y ostenta récords mundiales como el técnico con mayor cantidad de mundiales dirigiendo a un mismo combinado (4). El ‘Maestro’ habló sobre sus planes la ‘Celeste’ y lo que le espera en esta Copa América.

“Es bastante probable que esta sea mi última Copa América, como también para varios jugadores importantes de esa selección”, declaró el ‘Maestro’ durante la entrevista que sostuvo el último miércoles.

Solo piensa en Qatar

Previo al inicio de la Copa América 2021, la selección de Uruguay disputará la fecha 7 y 8 de las Eliminatorias Qatar 2022. La ‘Celeste’ se medirá ante Paraguay y Venezuela y Tabárez se mostró disconforme con la modificación del calendario mundialista.

“Cuando se hace una planificación y se vota un sorteo, se debe cumplir. Nosotros planificamos con esa condicionante, perdimos tiempo porque trabajamos con esa base”, explicó el técnico.

Sin embargo, el ‘Maestro’ solo piensa en una nueva clasificación de la selección de Uruguay a una Copa del Mundo. “Las explicaciones que me dieron para cambiar el calendario, no me cerraron. Tenemos que empezar con el ‘Vamo Arriba’ más allá de las circunstancias. El objetivo es la clasificación al Mundial”, aseveró el técnico charrúa.

