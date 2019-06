Copa América: desacuerdo sobre calendarios dificulta vuelta de México a torneos de Conmebol

La falta de acuerdo sobre los calendarios oficiales torna complicado el regreso de los equipos y la selección de México a los torneos que organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), afirmó este miércoles el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa.

Los acuerdos deben producirse entre la Conmebol y la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) para que la selección mexicana juegue la Copa América y los equipos de ese país vuelvan a participar en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

"Es complicado porque es una decisión entre dos confederaciones", dijo De Luisa en Ciudad de México.

"Nosotros vamos de la mano de la nuestra que es Concacaf, pero también tendemos puentes con Conmebol, ya lo hemos hecho antes. Ojalá se pueda llegar a un buen acuerdo, aunque siendo sinceros no lo veo cercano, pero se trabajará en ese sentido", añadió.

De Luisa dijo que a la selección mexicana y a Liga MX les conviene tener fogueo en ambas confederaciones y está bien "si se puede dar en conjunto".

Señaló que, aunque se achaca la ausencia de México en la Copa América a un error federativo, la realidad pasa por que las confederaciones han sido incapaces de llegar a acuerdos.

"México no pone las condiciones sino la Concacaf y la Conmebol. Siempre que exista un acuerdo entre ambas, felices atenderemos. Mientras no suceda, no podemos hacer nada más que acatar las fechas de juego", apuntó.

La Femexfut ha propuesto una Copa América que aglutine a todo el continente y no sólo a los países sudamericanos, como sucedió en 2016 con la edición del Centenario de esa competencia disputada en Estados Unidos.

"Realizar un torneo de forma conjunta es difícil de discutir, sobre todo en aspectos que no tienen que ver con la cancha, como que confederación lleva la voz de mando y la repartición económica, reglamentación, aspectos de socios comerciales y sedes", expuso.

Aseguró que es un torneo difícil de realizar pero del que ya tienen una experiencia.

De Luisa afirmó que México está preparado para emprender el proyecto de organizar el Mundial de 2026 junto con Estados Unidos y Canadá.

"La FIFA no ha notificado nada, creo que, si en el futuro nos piden a Canadá, Estados Unidos y México acelerar los preparativos, se ha demostrado que se puede hacer sin contratiempos, pero no veo hasta ahora posibilidades de que se adelante al rol establecido. Qatar está para 2022 y luego nosotros", finalizó.