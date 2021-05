Conforme a los criterios de Saber más

Como si estuviéramos en los años 30, la Copa América vuelve a navegar por los mares de la desorganización. Aunque esta vez obligado por temas externos. Luego de quitarle la sede a Colombia por los graves problemas sociales que vive y de recibir la negativa de Argentina por la crisis sanitaria, la Conmebol no tuvo mejor idea que anunciar este lunes a Brasil como la sede de la edición 2021. El segundo país con más muertes por COVID-19 en el mundo y en el que ayer se protagonizó una protesta masiva en contra del presidente Bolsonaro albergará al torneo más antiguo de la historia en menos de dos semanas.

“Brasil vive un momento de estabilidad”, afirmó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en el comunicado oficial del ente sudamericano. De esta manera, Brasil recibirá la Copa América por segunda vez consecutiva tras la del 2019. Como Uruguay en 1923-24 . La diferencia es que en ese entonces el certamen estaba dando sus primeros pasos. De hecho, en esas dos ediciones solo participaron cuatro de las cinco selecciones afiliadas a la Confederación Sudamericana de Fútbol

Después de la polémica decisión, el debate se instauró en las redes sociales: ¿Brasil está en mejores condiciones que Colombia y Argentina para albergar la Copa América 2021?

¡La CONMEBOL @CopaAmerica 2021 se jugará en Brasil! Las fechas de inicio y finalización del torneo están confirmadas. Las sedes y el fixture serán informados por la CONMEBOL en las próximas horas. ¡El torneo de selecciones más antiguo del mundo hará vibrar a todo el continente! — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 31, 2021

Golpeado por el COVID-19

El último domingo, horas antes de que la Conmebol anunciara a Brasil como sede del campeonato, el Ministerio de Salud anunció que el país registró 874 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. La cifra total se elevó a los 461.931, siendo el segundo país con más fallecidos en el mundo. Solo es superado por Estados Unidos (594.431). Colombia se ubica en el décimo lugar (88.282) y Argentina tres puestos más abajo (77.456).

Asimismo, de acuerdo al boletín de la cartera, el número de contagios es de 16.515.120 casos confirmados , tras contabilizarse 43.520 nuevos contagios en la última jornada.

Países más afectados por el COVID-19 en el mundo.

Si bien es cierto, el número de muertes ha venido registrando una caída moderada en el último mes, las cifras son alarmantes. Por otro lado, las autoridades sanitarias justifican la reducción de los casos confirmados por la falta de personal para procesar los datos durante los fines de semana , algo que suele normalizarse los martes.

“Es muy difícil que se juegue la Copa América en Argentina por la situación de alerta epidemiológica”, había declarado Wado de Pedro, ministro del Interior. Un país que registra cerca de 20 mil casos diarios decidió decirle no al torneo, pero otro con el doble de contagiados por día aceptó de inmediato . De entrada, las condiciones sanitarias no están dadas. Fue una decisión apresurada, de último momento. Pero deja la sensación de que no ha sido lo más acertado.

Item Brasil Argentina Colombia Muertes 461 931 77 456 88 282 Muertes por

100 mil habitantes 220,52 174,08 177,81 Casos 16 515 120 3 753 609 3 383 279 Casos por

100 mil habitantes 7884,27 8436,12 6814,44 Casos en últimos

7 días +0,7% +3,6% +25,5%

🇧🇷 | URGENTE: El partido de Lula da Silva rechaza la decisión de albergar la Copa América en Brasil. — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 31, 2021

Manifestaciones en contra de Bolsonaro

“Brasil vive un momento de estabilidad”, afirmó Domínguez. Dos días después de registrarse una protesta multitudinaria en más de 200 ciudades brasileñas en contra de Jair Bolsonaro. Millares de brasileños salieron a la calles con pancartas gigantes con las frases “¡Fuera Bolsonaro!”, “¡Vacuna para todos ya!” y “Bolsonaro genocida”. Entre los manifestantes estaban hinchadas de clubes como Corinthians, Palmeiras, Gremio, Bahía.

Convocadas por las centrales sindicales, partidos de izquierda y movimientos sociales, las protestas se efectuaron de manera pacífica en más de 200 ciudades de todo el país , incluidas las capitales, con actos violentos de la Policía registrados solo en Recife, la capital de Pernambuco.

Hinchas del Corinthinas en las protestas contra Jair Bolsonaro.

Brasil no vive un momento de estabilidad . De hecho, no la ha vivido desde el inicio de la pandemia. Es cierto que no se puede comparar a la grave situación de Colombia, pero la Copa América se jugará en medio de protestas contra el presidente y posiblemente afecte a los partidos.

¿Cómo está el fútbol brasileño y cómo se jugaría la Copa América?

Tras una breve reunión de urgencia, la decisión está tomada: Brasil es la sede de la Copa América 2021 . Según el comunicado de la Conmebol, el presidente Jair Bolsonaro aceptó de inmediato recibir el torneo en su país. Estadios e infraestructura hay, ya que hace tres años se jugó el campeonato.

Según señaló el periodista brasileño Vene Casagrande, la Confederación Brasileña de Fútbol creará el Comité Organizador Local en el que Ricardo Trade (Baka) será el director general.

¡La @CopaAmerica será en Brasil! Quiero agradecer muy especialmente al Presidente @jairbolsonaro y a su gabinete por recibir al torneo de selecciones más antiguo del mundo. Igualmente, mi gratitud al Presidente Rogério Caboclo y a la @CBF_Futebol, por su invalorable colaboración. — Alejandro Domínguez (@agdws) May 31, 2021

Aunque aún no se saben las ciudades donde se jugará, pero lo que sí es claro es que el Brasileirao, que arrancó el fin de semana sin público, no parará su calendario. Esto obligará a muchos equipos a competir sin sus principales estrellas y a jugar en otros estadios que no sean el suyo .

En 2019, las ciudades que albergaron la Copa América fueron Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Sao Paulo y Río de Janeiro. En este último, uno de los Estados más golpeados por el COVID-19, se disputó la gran final entre Brasil y Perú. Con la situación que se vive, lo más lógico sería que no se jueguen en ciudades en alerta epidemiológica.

Problemas para entrar o salir de Brasil

En el arranque de la Copa Libertadores 2021, Sporting Cristal y Universitario tuvieron problemas en la previa para enfrentar en Lima a Sao Paulo y Palmeiras, respectivamente. Debido a que el gobierno peruano cerró los vuelos provenientes del país de la samba por la crisis del COVID-19. Finalmente, el Ministerio de Salud dio permisos especiales a los clubes brasileños para afrontar los choques en la capital peruana.

Ahora serán las selecciones las que tienen que enrumbar a Brasil. Para el caso peruano, la única ventaja es que en este país sí está permitida la vacuna sinovac, con lo que podrá acceder sin problemas a las dosis que tiene destinada la Conmebol para la delegación nacional.

Ingresar o salir de Brasil, en medio de la pandemia del COVID-19, se ha vuelto una odisea. Independiente de Argentina, por ejemplo, vivió una situación complicada cuando fue al gigante sudamericano para enfrentar a Bahía por la Copa Sudamericana. Varios futbolistas tuvieron que dormir en el aeropuerto a la espera de ser deportados tras estudios en los que se arrojó que seguía detectable la presencia de coronavirus pese a que ya transitaron la enfermedad . A pesar de estos problemas, el equipo argentino jugó ante Bahía pero con la baja de los siete jugadores y el técnico Pedro Monzón.

El plantel de Independiente durmió así en el aeropuerto de Bahía🇧🇷. @CONMEBOL inicialmente reprogramó el partido para mañana, pero a pedido de los jugadores del Rojo finalmente se disputará hoy, como estaba estipulado, a las 19:15



📸 @gastonedul pic.twitter.com/2MdEm9GzQy — VarskySports (@VarskySports) May 4, 2021

Con estos antecedentes, la selección peruana deberá ir a Brasil a disputar la Copa América . En el medio, antes de iniciarse el torneo, los jugadores deberán ser vacunados contra el COVID-19, como lo estipuló la Conmebol. Sin embargo, hay otros inconvenientes en el horizonte que parecen ser obviados con el único fin de que se juegue como sea el campeonato.

