Copa América: ¿Cuándo y contra quién jugará Chile por la tercera jornada del Grupo C?

Partidazo el que se viene en el cierre del grupo C de la Copa América Brasil 2019: Chile vs. Uruguay será el choque que le ponga fin a la fase de grupos del torneo continental y aquí te contamos todo para que no te pierdas este interesante cotejo del cual podría salir el rival de la selección peruana.

►Perú vs. Brasil: ¿quién es Everton, el atacante que todos piden ante la Blanquirroja?



►Copa América 2019: Así va la tabla de goleadores de la competición continental



Chile vs. Uruguay jugarán el lunes 24 de junio desde las 6:00 pm. (hora peruana) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por el Grupo C de la Copa América Brasil 2019. El choque será transmitido por DirecTV (Chile y toda América Latina), América Televisión (Perú), Vera+ y TCC (Uruguay).

Los choques Chile vs. Uruguay son uno de los más peleados en los últimos años en Sudamérica ya sea por Eliminatorias, amistosos o Copa América. Precisamente en este torneo se enfrentaron por última vez en 2015 cuando el país sureño organizó el torneo.

Foto: EFE

Aquel enfrentamiento se dio en cuartos de final y significó un triunfo para Chile por 1-0 con gol de Mauricio Isla. Aquella vez, Edinson Cavani y Jorge Fucile fueron expulsados en el cuadro celeste que le dejó el cartel de campeón a los de Alexis Sánchez, Arturo Vidal y compañía.

Algunos nombres volverán a repetirse de aquel partido de 2015 y sobre todo porque el Chile vs. Uruguay define mucho en el grupo C de la Copa América. ¿Ya tomaste nota? ahora alístate para disfrutar con este partidazo.