Firme y claro. Lionel Messi volvió a mostrar su molesita tras la expulsión que sufrió en la definición por el tercer puesto ante Chile y arremetió contra Conmebol acusándola de armar este torneo para que lo gane el anfitrión.

"¿Brasil campeón? Yo creo que no hay duda. Lamentablemente creo que está armada para Brasil. Ojalá que los árbitros y el VAR no tengan nada que ver y que Perú pueda competir, porque tiene equipo para hacerlo. Pero lo veo difícil", dijo Lionel Messi en declaraciones recogidas por el portal La Nación de Argentina.

Lionel Messi afirmó que la Copa América "está armada" para que Brasil sea campeón | VIDEO

Sobre su ausencia en la premiación a Argentina, que se ubicó en el tercer puesto de la Copa América, la 'Pulga' contó que fue en rechazo a la corrupción.

"Lo que dije pasó factura. No fui al podio porque no debemos ser parte de la corrupción y la falta de respeto. Estábamos para más, no nos dejaron estar en la final. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute y el fútbol se arruina", señaló.