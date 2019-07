Copa América: "Messi, el delantero astronauta", por Aldo Cadillo

Sergei Krikalev es el segundo humano con más tiempo fuera de la tierra. El astronauta ruso ostenta el récord de seis vuelos espaciales. Sumados dan un tiempo total de 803 días 9 horas y 39 minutos. Otro hito importante, es considerado el último ciudadano de la Unión Soviética.

► "Un proceso con crédito de sobra", por Guillermo Oshiro

► Messi tras eliminación de la Copa América: “Se cansaron de cobrar boludeces y no fueron al VAR” | VIDEO

Como si se tratara de un guión de Hollywood, Krikalev vivió una película de terror cuando fue enviado al espacio exterior en mayo de 1991. Mientras estaba a bordo de la estación espacial Mir, Gorbachov anunció su dimisión como presidente de la URSS. La caída de la Unión Soviética marcó su destino: nadie en Rusia quería traerlo a la tierra. Había sido olvidado en el espacio exterior. "Pelotudos y boludos", quizá quiso gritar Krikalev a los jefes del gobierno emergente, pero lo dijo Lionel Messi a la prensa mundial en las entrañas del estadio Mineirao. Sereno, aunque enojado, Messi reprocha, reclama, se incomoda, pero no alza la voz.

"Nos inclinaron la cancha mucho. La gente de la Conmebol va a tener que hacer algo. En esta copa se cansaron de cobrar boludeces: manos, penaltis pelotudos y acá no fueron a mirar el VAR. Fueron dos penaltis claros que no nos cobraron. Para nosotros eran todas tarjetas y para ellos nada. Son jugadas que te van desquiciando y te sacan del partido. El árbitro no fue justo. Ojalá la Conmebol haga algo, aunque no creo que haga nada porque Brasil maneja todo. Es muy complicado".

No es suficiente contar con el mejor jugador del mundo para ganar. Ni en Europa ni en Sudamérica. Bien lo sabe el Barcelona desde hace un par de temporadas y Argentina hace bastantes años. La caída albiceleste coincidió por mucho tiempo con la mejor versión de Messi. Lágrimas con la celeste y celebración con la blaugrana. Aunque esta temporada se homegeneizaron los resultados. Sin Copa del Rey y sin Champions League, Messi, junto a Argentina, ha quedado eliminado de la Copa América 2019. Destino caprichoso, la última decepción ha sucedido en Brasil, tierra enemiga de los argentinos en todos los tiempos gramaticales: pasado, presente y futuro.

Messi ahora es más terrenal, y similar a Maradona cada vez que declara, cuestionó el arbitraje en el Brasil 2 Argentina 0. Dos acciones puntuales causaron el enojo de Lionel y el reclamo de toda la prensa de su país. Deporte nacional en el país del tango dice Martín Caparrós: "Lamentar una derrota que dirán injusta, proclamar que nunca tenemos lo que nos merecemos".

Alejado del área grande, Messi tiene que buscar en las inmediaciones del círculo central lo que otros no pueden hacer. En la zona en la que los regates son más una atracción para la grada, Lionel ha sido alejado del espacio del gol y reubicado en el mediocampo. Por decisión técnica, voluntad o inoperancia de sus compañeros, Messi ha sido abandonado en el terreno de juego.

Argentina no mereció el triunfo ante Brasil. Messi tampoco necesita el rótulo de extraterrestre. Si bien hace cosas inhumanas, ahora es más terrenal. Cuando declara y cuando juega. Sin un espacio claro en el actual modelo táctico de Argentina, y a voces de que Heinze entrará por Scaloni en enero del 2020, Lionel tendrá que ser reubicado pensando en el próximo mundial. De otra forma quizá siga siempre en el espacio exterior. Alejado del área. Fuera de la zona del gol. Sergei Krikalev volvió a la tierra el 25 de marzo de 1992, Messi quizá nunca descienda.