El máximo campeonato del fútbol desborda miles de emociones, por ello, muchos no quieren perderse la oportunidad de estar en las gradas para apoyar a su nación. Qatar ha recibido más de 17 millones de peticiones de entradas para la Copa del Mundo 2022 solo durante la primera fase para su adquisición.

Los aficionados todavía tienen la oportunidad de seguir enviando solicitudes, dado que la primera etapa acabará el próximo día 21 de marzo, antes del sorteo de la fase de grupos.

El Centro de Exposiciones y Convenciones de esta ciudad acogerá en esa fecha la ceremonia del sorteo, en el que las 32 selecciones participantes quedarán encuadradas en ocho grupos de cuatro, en presencia de 2.000 invitados, según informó este viernes la organización.

El Mundial se disputará en ocho estadios que se encuentran a menos de una hora del centro de Doha, por lo que los aficionados podrán asistir a más de un partido al día al inicio del torneo.

Fecha y hora del sorteo del Mundial Qatar 2022

El sorteo por el Mundial de Fútbol se realizará el viernes 1 de abril desde las 11:00 a.m. (hora peruana) en una ceremonia que tendrá más de 2 mil invitados especiales en el Centro de Convenciones y Exhibiciones de Doha, la capital de Qatar.

Al finalizar el evento, los mejores equipos del mundo podrán trazar su ruta hacia la final de la Copa, que será en el Estadio Lusail, con capacidad para 80.000 personas, el 18 de diciembre.

Cabe destacar que el presente sorteo tendrá tres aristas, debido a la pandemia y la postergación de uno de los partidos del repechaje europeo: los dos cruces entre la Confederación Asiática, la Concacaf, Conmebol y Oceanía; además el conflicto por el partido de Escocia vs. Ucrania que no se dará y quienes enfrentarán al ganador de Gaels vs. Austria.