El último grupo del Mundial Qatar 2022 es uno de los más impredecibles de todos, quizá el más impredecible en realidad. Con Uruguay, la campeona más longeva de la Copa del Mundo (1930), habrá una lucha encarnizada por la clasificación a octavos de final junto a potencias de otros continentes como Portugal (Europa), Corea del Sur (Asia) y Ghana (África). La diferencia entre cada una no es mucha y esto, claro está, hace mucho más interesante la pelea.

Por ello, ya a puertas del Mundial, hacemos un análisis del Grupo H, donde sin duda alguna sus protagonistas sacarán chispas en el desierto de Qatar. No es para menos.

Portugal y el último baile de Cristiano

Cristiano Ronaldo es la estrella de la selección de Portugal | Foto: AP / Petr David Josek

La Copa del Mundo es, seguramente, el torneo que más se le ha resistido a Cristiano Ronaldo en su carrera. Habiendo ganado todo lo que estuvo a su alcance, este trofeo es el único que le hace falta en su vitrina. Y por eso este quinto Mundial será muy especial para él. Será su último baile, su último intento.

Por plantilla y básicamente por nombres, Portugal debería tener garantizado el primer puesto en el Grupo H y, por tanto, su pase a la siguiente ronda. Pero en realidad no tiene garantías de nada. El equipo que dirige Fernando Santos -ganador de la Eurocopa 2016 y la Nations League 2019- no atraviesa un buen presente deportivo. Incluso, casi queda fuera del Mundial.

La escuadra lusa viene de conseguir la clasificación mundialista en la repesca europea y, además, cayó eliminada en la fase de grupos de la última edición de la Nations League. Ahora el ambiente dentro del vestuario tampoco es el más deseado. Mucho se ha especulado últimamente de una tensa relación entre Cristiano y sus compañeros.

POSICIÓN JUGADORES CONVOCADOS Arqueros Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton) y Rui Patrício (AS Roma) Defensores Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Nuno Mendes (PSG) y Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) Volantes João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otávio Monteiro (Porto), Vitinha (PSG) y William Carvalho (Betis) Delanteros André Silva (Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (Milan) y Ricardo Horta (SC Braga)

No obstante, más allá de esta actualidad no tan buena, el ‘equipo de las quinas’ es favorita a pasar de grupo, ya sea en el primer o segundo puesto. “Sinceramente lo de Portugal es una incógnita por cómo está el vestuario ahora. Pero sin dudas, es candidato a clasificar”, señala Marcelo Burgos, periodista paraguayo.

Eso sí, Fernando Santos tendrá que resolver con urgencia los problemas de rendimiento colectivo del equipo. Lo que más se le critica al entrenador es el hecho de no lograr ‘cohabitar’ y consolidar bien a sus estrellas en su esquema, porque además de CR7, están Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Félix…

“Portugal tiene un gran equipo. En nombres es uno de los mejores del Mundial. Habrá que ver si en rendimiento también, porque en ese aspecto no ha sido tan bueno. Probablemente su entrenador sea un poco más conservador de lo que indican los nombres que tiene entre los convocados”, indica el periodista argentino Juan José Buscalia.

Sea como fuere, el combinado luso deberá hacer un papel más que bueno si su aspiración es tan alta como la de Cristiano Ronaldo, su estrella. Nunca esta selección ha podido ganar la Copa del Mundo. Como máximo ha logrado un tercer lugar en Inglaterra 1966 y un cuarto puesto en Alemania 2006 (con CR7 presente). Pero está claro que con el crack del Manchester United todo es posible.

Your browser does not support the video tag.

¿Uruguay es la favorita?

Federico Valverde y Luis Suárez son las principales figuras de Uruguay | Foto: AFP / ALBERTO VALDES

Las dudas que deja hoy Portugal aumentan las certezas de Uruguay en el Grupo H. El cuadro charrúa, resurgido con Diego Alonso en el mando, busca ser protagonista y tiene las armas necesarias para lograr sus metas ambiciosas.

De hecho, la ‘Celeste’ cuenta con la sensación del momento del balompié en su plantel: Fede Valverde. El volante del Real Madrid está atravesando un gran presente y espera complementarse a la perfección con las estrellas veteranas del equipo (Luis Suárez, Diego Godín, Edinson Cavani, Martín Cáceres y Fernando Muslera), así como también las otras estrellas emergentes (Darwin Núñez, Ronald Araujo, Sergio Rochet y Facundo Pellistri).

“Uruguay tiene todo para llevarse el grupo por delante con experiencia y juventud, además cuenta con un Valverde que está encendido”, destaca Marcelo Burgos.

POSICIÓN JUGADORES CONVOCADOS Arqueros Fernando Muslera (Galatasaray), Sergio Rochet (Nacional) y Sebastián Sosa (Independiente). Defensores José María Giménez (Atlético de Madrid), Sebastián Coates (Sporting de Lisboa), Diego Godín (Vélez), Martín Cáceres (Los Angeles Galaxy), Ronald Araujo (Barcelona), Guillermo Varela (Flamengo), José Luis Rodríguez (Nacional), Mathías Olivera (Napoli) y Matías Viña (Roma). Volantes Lucas Torreira (Galatasaray), Manuel Ugarte (Sporting de Lisboa), Matías Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Facundo Pellistri (Manchester United), Agustín Canobbio (Athletico Paranaense), Facundo Torres (Orlando City). Nicolás de la Cruz (River) y Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) Delanteros Maximiliano Gómez (Trabzonspor), Luis Suárez (Nacional), Edinson Cavani (Valencia) y Darwin Núñez (Liverpool)

Para muchos, el cuadro charrúa es favorito a conseguir ser el líder de este grupo. Y esto no se trata de ninguna casualidad. Uruguay ya ha sabido eliminar a sus tres rivales en la Copa del Mundo últimamente: le cortó las alas a Corea del Sur en los octavos de Sudáfrica 2010 (2-1), hizo lo propio en los cuartos del mismo Mundial ante Ghana en una definición de penales infartante (4-2), y dejó en el camino a Portugal en los octavos de final de Rusia 2018 (2-1).

El historial, por tanto, juega a favor del combinado celeste y en ello se refugia para brillar más que todos en el Grupo H. “Uruguay siempre es un equipo muy fuerte y creo que va a estar dentro de los puestos de clasificación”, apunta Juanjo Buscalia.

Your browser does not support the video tag.

Corea del Sur y Ghana van por la hazaña

Corea del Sur y Ghana tienen como figuras a Son Heung-Min e Iñaki Williams | Fotos: Agencias

Si bien Portugal y Uruguay tienen la preferencia y los pronósticos a su favor, no hay forma de que se confíen. Al frente tendrán a dos grandes selecciones que ya saben lo que es alcanzar fases finales del torneo: Corea del Sur y Ghana.

De hecho, en el 2002 los surcoreanos llegaron a las semifinales como coanfitriones mundialistas, convirtiéndose en el primer equipo asiático en alcanzar esa instancia. También alcanzaron los octavos de final en Sudáfrica 2010. Los ghaneses, por su parte, consiguieron superar la fase de grupos en dos de los tres Mundiales que participaron (octavos de final en Alemania 2006 y cuartos de final en Sudáfrica 2010).

“Ghana es un equipo absolutamente impredecible, como buen africano, y Corea del Sur también. Son muy físicos. Si bien hay un favoritismo de Portugal y Uruguay, me parece que las cosas no están tan claras. Este es uno de los grupos más parejos. Si alguno de los dos favoritos resbala, hay otros dos seleccionados en condiciones de complicarles la clasificación”, advierte Buscalia.

"Yo creo que avanzarán Portugal y Uruguay, pues tienen mejores futbolistas. Pero Ghana se ha reforzado bien y Corea siempre complica. Este grupo será muy peleado. Pero me inclino por Portugal y Uruguay. La sorpresa puede ser Ghana con Iñaki Williams" Víctor Zaferson, Scout peruano

POSICIÓN JUGADORES CONVOCADOS DE GHANA JUGADORES CONVOCADOS DE COREA DEL SUR Arqueros Manaf Nurudeen (KAS Eupen), Danlad Ibrahim (Berekum Chelsea) y Lawrence Ati Zigi (St. Gallen) Kim Seung-gyu (Al-Shabab), Song Bum-keun (Jeonbuk Motors) y Jo Hyeon-woo (Ulsan) Defensores Denis Odoi (Brujas), Tariq Lamptey (Brighton), Alidu Seidu (Clermont), Daniel Amartey (Leicester City), Joseph Aidoo (Celta de Vigo), Alexander Djiku (RC Estrasburgo), Mohammed Salisu (Southampton), Abdul-Rahman Baba (Reading) y Gideon Mensahi (Auxerre) Kwon Kyung-won (Gamba Osaka), Kim Moon-hwan (Jeonbuk Motors), Kim Min-jae (Nápoles) Kim Young-gwon (Ulsan), Kim Jin-su (Jeonbuk Motors), Kim Tae-hwan (Ulsan), Yoon Jong-gyu (FC Seúl), Cho Yu-min (Daejeon Hana Citizen) y Hong Chul (Daegu FC) Volantes Andre Ayew (Al-Sadd), Thomas Partey (Arsenal), Elisha Owusu (Gent), Salis Abdul Samed (Lens), Mohammed Kudus (Ajax) y Daniel Kofi Kyereh (Friburgo) Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Na Sang-ho (FC Seúl), Paik Seung-ho (Jeonbuk Motors), Lee Kang-in (Real Mallorca), Lee Jae-sung (Mainz), Jeong Woo-yeong (Friburgo), Hwang In-beom (Olympiakos), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers), Song Min-kyu (Jeonbuk Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan) y Na Sang-ho (FC Seúl). Delanteros Daniel Barnieh Afriyie (Hearts of Oak), Kamal Sowah (Brujas), Issahaku Abdul Fatawu (Sporting Lisboa), Osman Bukari (Estrella Roja), Iñaki Williams (Athletic Bilbao), Antoine Semenyo (Bristol), Jordan Ayew (Crystal Palace) y Kamaldeen Sulemana (Stade Rennes). Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Cho Gue-sung (Jeonbuk Motors) y Hwang Ui-jo (Olympiakos).

En ese contexto, no será ninguna sorpresa si esta vez Corea del Sur y Ghana vuelven a dar el batacazo. Para estas dos selecciones, no hay nada que perder y hay mucho por ganar. Así que el equipo liderado por Son Heung-Min, quien llega justo a la cita después de ser operado por una fractura en el rostro, y el cuadro que tiene como estrella a Iñaki Williams no dudarán en ir por la hazaña.

“Corea del Sur va a depender enteramente de cómo llega Son y eso es muy peligroso. Lo de Ghana no lo veo muy fuerte ni con figuras rutilantes que puedan dar un golpe. Pero hay chances reales”, señala Burgos.

Sin duda alguna, este grupo estará muy reñido. Cualquier pronóstico puede fallar o quizás no. Así lo anuncian estas cuatro selecciones. Ha quedado claro.

Your browser does not support the video tag.