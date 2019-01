Copa Libertadores 2019: los partidos de los equipos peruanos que serán trasmitidos vía Facebook

Este miércoles se inicia una nueva era en la cobertura de la Copa Libertadores. El duelo entre Bolivar de la Paz vs. Defensor Sporting de Uruguay será el primer encuentro de este torneo que se trasmitirá vía Facebook.

Entre los 46 partidos que se transmitirá por Facebook también se encuentran algunos de los duelos que sostendrán los equipos peruanos. El más llamativo es el River Plate vs. Alianza Lima que se jugará el 11 de abril.

Estas son todos los partidos de los equipos peruanos que pasará vía Facebook:

►Delfín sorprendió de local y goleó por 3-0 al Nacional de Paraguay en el inicio de la Copa Libertadores 2019



►Alianza vs. River: ¿debut 'íntimo' en Copa Libertadores cambiaría de fecha?



07 de febrero: La Guaira / Real Garcilaso vs Atlético Nacional

14 de febrero: Atlético Nacional vs La Guaira / Real Garcilaso

28 de marzo: Sporting Cristal vs Olimpia

11 de abril: River Plate vs Alianza Lima

5 de mayo: Olimpia vs Sporting Cristal

Cabe resaltar que la Conmebol llegó a un acuerdo para que los partidos de la Copa Libertadores también se trasmitan vía Facebook. Todos los encuentros que se diputen los jueves se verán por esta red social.