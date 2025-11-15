Copa Libertadores 2025: el despliegue, los millones y las cifras detrás de la final que promete conquistar Lima con el Palmeiras vs Flamengo

Copa Libertadores: La curiosa publicación de la Conmebol, a pocos días de la final única en Lima

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

El sábado 29 de noviembre, el mundo tendrá puestos los ojos en Lima y, sobre todo, el Monumental de Universitario de Deportes. Con el fútbol, la pasión de millones de hinchas. Con el estadio, templo de gritos y cánticos de sus hinchas, la grandeza de un coloso único en Sudamérica. Desde que la final de la Copa Libertadores se juega a partido único desde el 2019, solo dos escenarios han repetido en albergar la máxima fiesta de clubes en Conmebol: el Maracaná y la casa de Lolo. El nombramiento es motivo de orgullo para los aficionados de la ‘U’, de inflar el pecho y, con ello, la garantía de que tendremos nuevamente fútbol de primer nivel en un recinto que celebra sus 25 años de vida.

Así como lo fue el partido de River Plate con Flamengo, con dos goles de ‘Gabigol’ sobre el final, en 28 días volveremos a ver un encuentro especial en la capital. ¿Cómo van las cosas?

El beneficio para Universitario y Mincetur

La ‘U’ se embolsa entre medio millón a un millón de dólares con el alquiler y renueva el palco de periodistas, las cabinas de las mesas de transmisión, alrededor de 160 baños, las luminarias, el pintado de la fachada del estadio, el gramado de juego y un ascensor que conectará directamente la cancha con la sala de conferencias de prensa. En otras palabras, el club recibe un beneficio integral de toda la infraestructura con trabajos de refacción 50 días previos a la fecha del evento. El estadio quedará a todo para dar un evento de tal envergadura, así como para el futuro. Un win-win.

En materia turística, con Flamengo y Palmeiras como finalistas, Mincetur proyecta 50 mil extranjeros, entre 25 y 44 años, con una permanencia promedio de tres noches en el país, generando un impacto de 75 millones de dólares, según la disponibilidad de pasajes aéreos y de hospedaje en las fechas del evento.

Palmeiras busca su cuarto título de la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images) / Alexandre Schneider

“Una fracción aprovechará la visita para conocer otros destinos como Cusco y el eje Paracas–Nazca. Este comportamiento refleja el potencial del evento para incentivar el desplazamiento hacia otros destinos turísticos del Perú”, comenta César Llona, el viceministro de Mincetur.

Hace seis años, cuando fue Lima fue elegida sede de la final, 40 mil extranjeros llegaron a nuestro país para inyectar 62 millones de dólares. “Este evento es una gran oportunidad para promocionar al Perú como destino turístico y fortalecer el turismo receptivo”, indicó el titular de Mincetur cuando la capital del Perú fue elegida, añadiendo que Promperu ya trabajaba en la difusión de paquetes turísticos, aprovechando la operación del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“El gasto promedio por turista se situaría en alrededor de 1000 dólares, cifra superior a los 794 dólares registrados en 2019. Se proyecta una estadía promedio de tres a cuatro noches en Lima, con preferencia por hoteles de tres estrellas y alojamientos temporales, como departamentos o casas alquiladas a través de plataformas digitales”, resaltó.

“El evento generará un efecto positivo en los sectores vinculados al turismo y los servicios complementarios, impulsando la demanda de hospedaje, gastronomía, transporte y comercio local. De esta manera, la final contribuirá a dinamizar la economía nacional y a consolidar la imagen del Perú como un destino capaz de acoger eventos deportivos internacionales de gran magnitud“, agregó.

Flamengo busca también su cuarta Copa Libertadores de su historia. (Foto: Getty Images) / NurPhoto

Seguridad y Fan Fests del partido

Siguiendo en aspectos de logística, según pudo conocer DT El Comercio, en los últimos días hubo reuniones entre Conmebol, FPF y autoridades nacionales y locales para afinar el plan de la final para asegurar la flexibilidad para que los equipos de producción del espectáculo lleguen al país, el permiso para que entren las barras de los finalistas con sus banderolas, así como un carril exclusivo para las autoridades y miembros involucrados en la organización de la final de la Copa Libertadores. A falta de confirmación, habrá 50 buses de transporte habilitados para los asistentes.

Del mismo modo, ante los miles de hinchas que llegarán entre el 28 a 29 de noviembre, se espera una garantía de celeridad en el aeropuerto de parte del ente del fútbol sudamericano.

En cuanto a los preparativos para la previa como el evento, Amstel, patrocinadora del torneo, prepara un Fan Fest en el Arena 1 de la Costa Verde (Av. Circuito de Playas S/N, San Migue)l, así como una serie de activades diseñadas para conectar a los hinchas antes y durante la final. Del mismo modo, se vendrá un encuentro de leyendas internacionales.

Por su parte, PROMPERÚ contará con un espacio en la Fan Zone, donde realizará activaciones de la Marca Perú con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre los atributos del país y generar asociaciones auténticas y positivas hacia el Perú.

Así se encuentran las cosas a 16 días para la final. Definitivamente, todo promete ser una fiesta. ¿Precios de las entradas? En eventos anteriores, oscilaron entre los 45 a 290 dólares. Hoy, están entre los 200 a 300 dólares.

**

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.