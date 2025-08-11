La gran final de la Copa Libertadores se llevará a cabo el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate.(Foto: Agencias)
Copa Libertadores 2025: El Estadio Monumental será sede de la gran final
¡Es oficial! El Estadio Monumental será la sede de la gran final de la , que se llevará a cabo el 29 de noviembre, confirmó Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL.

MIRA | El Gallardo coreando el nombre de Wisdom, la joya de Autuori; con Reynoso e Ibáñez en la tribuna: lo que no se vio del triunfo de Cristal

Es la segunda vez que el recinto donde Universitario de Deportes ejerce su localía protagonizará la final del máximo torneo a nivel de clubes de Sudamérica.

En aquella final del 2019 Flamengo venció 2-1 a River Plate con dos goles de Gabriel Barbosa.

“La final de la CONMEBOL Libertadores 2025 se jugará en el estadio Monumental de Lima”, publicó en sus redes Domínguez.

