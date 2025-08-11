Copa Libertadores 2025: El Estadio Monumental será sede de la gran final

Escucha la noticia
¡Es oficial! El Estadio Monumental será la sede de la gran final de la Copa Libertadores 2025, que se llevará a cabo el 29 de noviembre, confirmó Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL.
Es la segunda vez que el recinto donde Universitario de Deportes ejerce su localía protagonizará la final del máximo torneo a nivel de clubes de Sudamérica.
En aquella final del 2019 Flamengo venció 2-1 a River Plate con dos goles de Gabriel Barbosa.
“La final de la CONMEBOL Libertadores 2025 se jugará en el estadio Monumental de Lima”, publicó en sus redes Domínguez.
