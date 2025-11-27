Los protagonistas ya están en Lima. Los hinchas dieron la bienvenida a Flamengo y Palmeiras en la capital peruana, en donde se disputará la final de la Copa Libertadores 2025.

Se estima que 50.000 aficionados de ambos equipos lleguen desde Brasil por vía aérea y terrestre para acompañar a sus equipos en el estadio Monumental, con capacidad para 80.000 espectadores

El Fla es el club más popular de Brasil, mientras que el Verdão, cuadro más veces campeón de la liga brasileña, con doce estrellas, cuenta también con una fiel fanaticada.

El ganador se convertirá en el primer equipo brasileño en conquistar el torneo en cuatro ocasiones. Independiente de Argentina, con siete coronas, es el cuadro más laureado del certamen.

El estadio Monumental de Lima ya fue escenario de otra final del principal torneo de clubes de América, la de 2019, que coronó al Flamengo (2-1) por encima del River Plate de Argentina.