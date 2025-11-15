Como ocurrió en la edición 2019, cuando Flamengo y River Plate se vieron la caras en la primera final a un partido de la Copa Libertadores, el Perú será la sede principal de un partido de esta trascendencia. Y ello, además de lo futbolístico, le generará al país un impacto económico de aproximadamente 70 millones de dólares, según indicó la Federación Peruana de Fútbol.
Como se recuerda, la gestión de este trascendental evento que protagonizarán los clubes brasileños Flamengo y Palmeiras, se inició a través de la postulación que realizó el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, ante la Conmebol. Y tras lo hecho en 2019, el máximo organismo del fútbol sudamericano volvió a elegir a Lima como sede principal.
Por ello, se estima que son 70 millones de dólares los que ingresarán al Perú entre las distintas actividades que se realizarán: hotelería, gastronomía, tráfico aéreo, consumo masivo y, obviamente, el alquiler del coloso de Ate que realiza el club Universitario de Deportes.
La gran final volverá a ubicar al Perú en los ojos de todo el mundo como un excelente anfitrión y con una capacidad de organización de talla internacional.
