La medida anti “espías” del Mengao en Videna y el tiki taka del Verdao en Matute: lo que no se vio de los gigantes brasileños en su última práctica en Lima

Lejos de la tensión que pueda generar una final de Copa Libertadores, en los planteles de Flamengo y Palmeiras lo que gobierna es el buen humor y la confianza, o al menos es lo que revelan cuando se dejan ver ante la prensa. Fue este mismo ánimo el que se vio incluso en sus útimos entrenamientos a horas de que se dispute el encuentro este sábado a las 3:00 de la tarde en el Estadio Monumental de Ate.

La locura por el ‘Fla’

Si bien hay llegado miles de hinchas de Palmeiras a Lima, la verdadera invasión multitudinaria se la ha llevado Flamengo. Según se conoce, cuentan con un porcentaje mayor de hinchas que incluso no necesariamente ingresarán al estadio.

Por tanto, a diferencia de lo que fue el entrenamiento de Palmeiras en la tarde, un grupo de hinchas de Flamengo se acercó a Videna alrededor de las 9:00 de la mañana a ver el ingreso del bus a su lugar de entrenamiento.

En cambio, por el lado del ‘Verdao’ que entrenó alrededor de las 4:00 de la tarde en Matute, no hubo hinchas en los exteriores del estadio aguardándolos. En ese punto, se considera que los jugadores de Flamengo cuentan con un acompañamiento constante de sus hinchas en todo su itinerario.

Estrategia de despiste

Por el lado de Flamengo, la Videna se acondicionó nuevamente para poner aquellos toldos negros de la época en la que dirigía Juan Reynoso a la selección peruana. Esto debido a que no quieren que haya algún infiltrado en las casas aledañas que se encuentran muy cerca, un peligro que Palmeiras no padeció en Matute.

Por tanto, los del ‘Fla’ decidieron hacer su entrenamiento mucho más reservado y tomar todos los recaudos, mientras que por el lado de Palmeiras pudieron entrenar en el estadio Alejandro Villanueva con la advertencia de que incluso los mismos trabajadores del club ‘íntimo’ no puedan acercarse a ver los trabajos ni rondar por zonas aledañas.

En este punto, se reconoce que ambos equipos son bastante cautelosos y en sus ingresos a prensa solo hicieron dinámicas de rondo con la pelota y algunos ejercicios de velocidad. Es decir, nada que pueda filtrar algún tipo de información o exponer a algún futbolista.

De hecho, en el entrenamiento de Palmeiras lo que más se escuchaban eran las risas de algunas de sus estrellas como Vitor Roque, Joaquín Piquerez o Andreas Pereira. Incluso, en un momento el grupo de jugadores decidieron hacer un pequeño show al avanzar a lo largo de la cancha pasándose el balón entre ellos sin dejarlo caer. Las risas bulliciosas y los gritos entre ellos también fueron una constante frente a la prensa.

Cabe recordar que los banderazos de ambos equipos se realizaron el último viernes desde las 5 de la tarde en Miraflores, para los hinchas de Flamengo, y en San Isidro, para los hinchas de Palmeiras.