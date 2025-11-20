La final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Lima (Perú) este sábado 29 de noviembre, y no solo marcará una jornada histórica para el fútbol sudamericano, sino también un importante impulso económico para la capital peruana.

El duelo pondrá los ojos del mundo en la ‘Ciudad de los Reyes’, y no solo eso, también generará una cifra millonaria.

Según estimaciones oficiales, la final de la CONMEBOL Libertadores generará un impacto económico estimado en 70,7 millones de dólares en el Perú.

Hotelería: 37,5 millones de dólares

Viáticos: 15 millones de dólares

Movilidad y compras: 13,5 millones de dólares

Proveedores, servicios locales y legado en infraestructura del estadio: 4,7 millones de dólares

Con una ocupación hotelera prácticamente completa y la llegada de miles de hinchas brasileños y sudamericanos, Lima experimentará una semana de intensa actividad turística y comercial, consolidándose como uno de los principales polos deportivos del continente.

Estimación basada en la llegada de por lo menos 50.000 hinchas del exterior y en un aforo total del Estadio Monumental U de Lima.

