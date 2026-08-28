Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 quedaron definidos y ya cuentan con fechas, horarios y sedes para los partidos de ida y vuelta.
Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 quedaron definidos y ya cuentan con fechas, horarios y sedes para los partidos de ida y vuelta.
Las cuatro series se disputarán entre el 8 y el 17 de septiembre, con dos enfrentamientos que tendrán sus primeros partidos en Brasil, uno en Argentina y otro en Ecuador.
Fluminense vs. Platense
La primera serie de los cuartos de final será protagonizada por Fluminense y Platense.
Partido de ida
- Fecha: martes 8 de septiembre
- Hora: 19:00 (Brasil) / 18:00 (Argentina)
- Estadio: Río de Janeiro, Brasil
Partido de vuelta
- Fecha: martes 15 de septiembre
- Hora: 19:00 (Argentina) / 18:00 (Brasil)
- Estadio: Vicente López, Argentina
El conjunto brasileño tendrá la ventaja de disputar el primer encuentro como local, mientras que Platense definirá la serie ante su público.
Palmeiras vs. LDU Quito
Otro de los grandes cruces tendrá como protagonistas a Palmeiras y LDU de Quito.
Partido de ida
- Fecha: miércoles 9 de septiembre
- Hora: 19:00 (Brasil) / 17:00 (Ecuador)
- Estadio: São Paulo, Brasil
Partido de vuelta
- Fecha: miércoles 16 de septiembre
- Hora: 17:00 (Ecuador) / 19:00 (Brasil)
- Estadio: Quito, Ecuador
Palmeiras iniciará la llave en São Paulo y posteriormente viajará a Quito para disputar el encuentro que definirá al clasificado a las semifinales.
Estudiantes de La Plata vs. Corinthians
La tercera llave enfrentará a Estudiantes de La Plata y Corinthians, en una serie que comenzará en territorio argentino.
Partido de ida
- Fecha: miércoles 9 de septiembre
- Hora: 21:30 (Argentina) / 21:30 (Brasil)
- Estadio: La Plata, Argentina
Partido de vuelta
- Fecha: miércoles 16 de septiembre
- Hora: 21:30 (Brasil) / 21:30 (Argentina)
- Estadio: São Paulo, Brasil
Estudiantes tendrá la oportunidad de disputar el primer encuentro en La Plata, mientras que Corinthians será local en el duelo de vuelta.
Independiente del Valle vs. Flamengo
La última serie de los cuartos de final será entre Independiente del Valle y Flamengo.
Partido de ida
- Fecha: jueves 10 de septiembre
- Hora: 19:30 (Ecuador) / 21:30 (Brasil)
- Estadio: Quito, Ecuador
Partido de vuelta
- Fecha: jueves 17 de septiembre
- Hora: 21:30 (Brasil) / 19:30 (Ecuador)
- Estadio: Río de Janeiro, Brasil
Los ocho equipos ya conocen el recorrido que deberán completar para alcanzar las semifinales. Las series comenzarán el 8 de septiembre y los últimos clasificados se definirán el 17 del mismo mes, cuando Flamengo e Independiente del Valle cierren los cuartos de final.
🏆🤩 ¡Así se jugarán los Cuartos de Final de la CONMEBOL #Libertadores!#GloriaEterna pic.twitter.com/wyycIBiG3V— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 27, 2026
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