Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 quedaron definidos y ya cuentan con fechas, horarios y sedes para los partidos de ida y vuelta.

Las cuatro series se disputarán entre el 8 y el 17 de septiembre, con dos enfrentamientos que tendrán sus primeros partidos en Brasil, uno en Argentina y otro en Ecuador.

Fluminense vs. Platense

La primera serie de los cuartos de final será protagonizada por Fluminense y Platense.

Partido de ida

Fecha: martes 8 de septiembre

Hora: 19:00 (Brasil) / 18:00 (Argentina)

Estadio: Río de Janeiro, Brasil

Partido de vuelta

Fecha: martes 15 de septiembre

Hora: 19:00 (Argentina) / 18:00 (Brasil)

Estadio: Vicente López, Argentina

El conjunto brasileño tendrá la ventaja de disputar el primer encuentro como local, mientras que Platense definirá la serie ante su público.

Independiente Rivadavia vs. Fluminense. (Foto: Getty Images) / Eurasia Sport Images

Palmeiras vs. LDU Quito

Otro de los grandes cruces tendrá como protagonistas a Palmeiras y LDU de Quito.

Partido de ida

Fecha: miércoles 9 de septiembre

Hora: 19:00 (Brasil) / 17:00 (Ecuador)

Estadio: São Paulo, Brasil

Partido de vuelta

Fecha: miércoles 16 de septiembre

Hora: 17:00 (Ecuador) / 19:00 (Brasil)

Estadio: Quito, Ecuador

Palmeiras iniciará la llave en São Paulo y posteriormente viajará a Quito para disputar el encuentro que definirá al clasificado a las semifinales.

Estudiantes de La Plata vs. Corinthians

La tercera llave enfrentará a Estudiantes de La Plata y Corinthians, en una serie que comenzará en territorio argentino.

Partido de ida

Fecha: miércoles 9 de septiembre

Hora: 21:30 (Argentina) / 21:30 (Brasil)

Estadio: La Plata, Argentina

Partido de vuelta

Fecha: miércoles 16 de septiembre

Hora: 21:30 (Brasil) / 21:30 (Argentina)

Estadio: São Paulo, Brasil

Estudiantes tendrá la oportunidad de disputar el primer encuentro en La Plata, mientras que Corinthians será local en el duelo de vuelta.

Corinthians vs. Rosario Central EN VIVO: conoce los horarios, canales TV y dónde ver el partido de vuelta ONLINE por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. / MIGUEL SCHINCARIOL

Independiente del Valle vs. Flamengo

La última serie de los cuartos de final será entre Independiente del Valle y Flamengo.

Partido de ida

Fecha: jueves 10 de septiembre

Hora: 19:30 (Ecuador) / 21:30 (Brasil)

Estadio: Quito, Ecuador

Partido de vuelta

Fecha: jueves 17 de septiembre

Hora: 21:30 (Brasil) / 19:30 (Ecuador)

Estadio: Río de Janeiro, Brasil

Los ocho equipos ya conocen el recorrido que deberán completar para alcanzar las semifinales. Las series comenzarán el 8 de septiembre y los últimos clasificados se definirán el 17 del mismo mes, cuando Flamengo e Independiente del Valle cierren los cuartos de final.

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