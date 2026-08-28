La Copa Libertadores, el trofeo más codiciado en los clubes de América. (Foto: Getty Images)
La Copa Libertadores, el trofeo más codiciado en los clubes de América. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 quedaron definidos y ya cuentan con fechas, horarios y sedes para los partidos de ida y vuelta.

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