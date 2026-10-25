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Resumen

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La presidenta de Palmeiras cuestionó la decisión del ‘Mengao’ de acudir a la Conmebol para impugnar la clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores. (Foto: Composición)
La presidenta de Palmeiras cuestionó la decisión del ‘Mengao’ de acudir a la Conmebol para impugnar la clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores. (Foto: Composición)
Por Marco Quilca León

La polémica por la participación de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo sumó una nueva voz. Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, criticó duramente el reclamo presentado por el club brasileño ante la Conmebol y defendió que la clasificación a la final se defina dentro del campo de juego. “Qué feo, ¿no? Es ridículo”, manifestó la dirigente en declaraciones difundidas por la prensa brasileña.

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