La polémica por la participación de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo sumó una nueva voz. Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, criticó duramente el reclamo presentado por el club brasileño ante la Conmebol y defendió que la clasificación a la final se defina dentro del campo de juego. “Qué feo, ¿no? Es ridículo”, manifestó la dirigente en declaraciones difundidas por la prensa brasileña.

Flamengo acudió a la Conmebol para cuestionar la inclusión del defensor argentino, quien disputó el encuentro de vuelta respaldado por una autorización provisional del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Estudiantes había recurrido a esa instancia después de que la solicitud para inscribir al futbolista fuera rechazada inicialmente. Tras superar al equipo carioca en la definición por penales, el ‘Pincha’ aseguró su lugar en la final, pero la controversia administrativa continuó.

“Lo que me interesa es que Palmeiras esté en otra final y lo hayamos conseguido en el campo. Eso es lo que siempre tiene que pasar”, sostuvo Pereira. La presidenta del ‘Verdao’ también cuestionó que se busque modificar fuera de la cancha una clasificación obtenida deportivamente. “Es ridículo intentar usar subterfugios para alcanzar el éxito sin ningún motivo”, añadió, en referencia a la iniciativa de Flamengo.

🗣️⚠️🇧🇷 Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, y su opinión sobre el reclamo de Flamengo en Conmebol por mala inscripción de Marcos Rojo: "Es FEO y RIDÍCULO. Lo que me interesa es que el Palmeiras llegó a otra final dentro de las 4 líneas. El año pasado estuvimos en Lima, pasó lo que pasó. Nos calzamos la sandalia de la humildad, trabajamos y estamos nuevamente en una final de Libertadores, disputando también en la Copa de Brasil, peleando en el Brasileirão, campeones del Paulistão... ES ESO LO QUE FALTA EN FLAMENGO: calzarse la sandalia de la humildad. El Palmeiras está en la final, el Estudiantes está en la final y va a ser un lindo espectáculo en Montevideo." Uf. https://t.co/62yrYqYeeD — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 24, 2026

La dirigente aprovechó la ocasión para recordar la final de la Libertadores de 2025, cuando Palmeiras cayó ante Flamengo en Lima. Según explicó, su institución asumió aquella derrota, trabajó durante la temporada y consiguió regresar a la definición continental. Además, destacó que el equipo paulista continúa compitiendo por otros objetivos, como la Copa de Brasil y el Brasileirao, y recordó que conquistó el Campeonato Paulista.

Finalmente, Pereira lanzó un mensaje directo a la institución carioca y pidió humildad para aceptar los resultados deportivos. “Eso es lo que le falta a este club que intenta mover los hilos: ponerse las sandalias de la humildad y reconocerlo”, afirmó. Palmeiras y Estudiantes disputarán la final de la Copa Libertadores el próximo 28 de noviembre en Montevideo, mientras la Conmebol deberá evaluar el reclamo de Flamengo por el caso Rojo.

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