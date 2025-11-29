En medio de una gran ilusión por coronarse como el mejor equipo de Sudamérica, los planteles de Palmeiras y Flamengo ya se encuentran en el Estadio Monumental para lo que será la final de la Copa Libertadores.

Ambos equipos llegaron en sus respectivos buses al recindo deportivo. Primero lo hizo Flamengo, que estuvo resguardado por un gran grupo de policías durante todo el trayecto.

Luego fue el turno de Palmeiras, cuyo bus también contó con gran presencial policial para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Eso sí, la sensación es la misma: levantar la ‘Gloria Eterna’.

Pese a que ambos equipos ya están en el Monumental, el partido -que estuvo pactado para las 4:00 p.m.- empezará un poco tarde. La nueva hora de inicio será a las 4:15 p.m., debido a los problemas con el tráfico limeño.

Eso sí, el espectáculo deportivo está garantizado de principio a fin.

Llegada de Palmeiras

Llegada de Flamengo