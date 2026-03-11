Carabobo FC volvió a enmudecer el Alejandro Villanueva con un segundo tanto ante un Sporting Cristal que intenta hacer suyo el encuentro pero sin argumentos contundentes

Por el contrario, los celestes están complicando sus chances de avanzar en la Copa Libertadores descuidando la zaga, y perdiendo balones en el medio del campo.

Tras sorprender con un primer tanto a los 4 minutos de comenzado el encuentro, Edson Castillo volvió a intentar desde fuera del área y anotó un golazo sin que el arquero Diego Enríquez pudiera hacer algo.

¡OTRA VEZ, EDSON CASTILLO! El volante de Carabobo sacó el bombazo inatajable y anotó su doblete para el 2-0 sobre Sporting Cristal.



El equipo de Paulo Autori intenta ser el protagonismo del encuentro frente al equipo venezolano, pero ha mostrado pocos recursos para ello.

Por otro lado, los jugadores de Carabobo, con una buena actuación de Joshuan Berríos y Maurice Cova vienen imponiendo su ritmo en el encuentro de vuelta que, por lo pronto, está dejando afuera a los rimenses.