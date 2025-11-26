El Estadio Monumental afina detalles finales para albergar la final única de la Copa Libertadores 2025. La organización del torneo, a través de sus redes sociales, compartió un video que documenta el intenso trabajo que se realiza en el campo de juego y las tribunas, asegurando que el césped se encuentre en condiciones óptimas para el decisivo encuentro de este sábado.
El clip se enfoca en el esfuerzo del equipo técnico encargado del mantenimiento, mostrando de cerca los trabajos a la cancha.
“En los ojos de los que ponen a punto el campo de juego para la gran final! Así se prepara el Monumental U”, señaló Conmebol en el mensaje de la descripción del video.
Con un césped cuidado a detalle y unas graderías impecables, Flamengo y Palmeiras se enfrentarán este sábado por el título de la Copa Libertadores.
