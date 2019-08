Copa Libertadores en vivo: programación de todos los partidos de cuartos de final

El próximo martes 20 de agosto iniciará la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores . River Plate , Boca Juniors , Internacional de Porto Alegre , Flamengo , Gremio , Palmeiras , Cerro Porteño y Liga de Quito son los equipos que clasificaron a esta instancia del torneo continental y que protagonizarán choques llenos de emoción.

Serán 8 encuentros, contando ida y vuelta, que se jugarán por los cuartos de final de la Libertadores. Todos los compromisos serán transmitidos vía FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3, FOX Play y FOX Sports Premium en distintas partes de Latinoamérica.



Así clasificaron los clubes a los cuartos de final de la Copa Libertadores

River Plate , vigente campeón de la Copa Libertadores , accedió a los cuartos de final eliminando a Cruzeiro en octavos. Luego de que ambos clubes empataran 0-0 tanto en la ida como en la vuelta, la llave se tuvo que definir por penales, donde el ‘Millonario’ superó 4-2 a su rival.

Boca Juniors tuvo una historia distinta, pues logró su pase a esta instancia tras vencer 3-0 en el global a Atlético Paranaense. Fue 1-0 en la ida y 2-0 en la vuelta.

Internacional de Porto Alegre también cumplió una destacada participación en octavos para clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores . El cuadro ‘Colorado’ derrotó 3-0 en el global a Nacional, teniendo a Paolo Guerrero como principal figura en la llave, dado que el ‘Depredador’ anotó en el 1-0 de la ida y volvió a marcar un gol en el 2-0 de la vuelta.

Flamengo , por otro lado, la tuvo complicada, pero al final celebró su pase a esta instancia. En la ida de octavos, el ‘Mengao’ cayó 2-0 frente a Emelec, pero en la vuelta supo levantarse y ganó 2-0 para mandar la definición de la llave a los doce pasos, donde acabó venciendo 4-2.

En el caso de Gremio , el club brilló en octavos, ya que eliminó a Libertad por un global de 5-0. Fue 2-0 en la ida y 3-0 en la vuelta.

Palmeiras demostró todo su poderío ofensivo sacándose del camino a Godoy Cruz. Si bien en la ida ambos clubes empataron 2-2, en la vuelta, el conjunto brasileño le dio un ‘baile’ y finalmente lo venció 4-0 para decretar el 6-2 en el global.

Cerro Porteño , en tanto, logró su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores venciendo 2-1 en el global a San Lorenzo. Todos los goles de la llave se produjeron en la vuelta, ya que en la ida empataron 0-0.

Liga de Quito , por su parte, se cruzó con Olimpia en octavos, club al que acabó eliminando por un global de 4-2. Fue 3-1 en la ida y 1-1 en la vuelta.

Fixture de los cuartos de final de la Copa Libertadores

20/08/19 | Gremio vs. Palmeiras | 19:30 horas

21/08/19 | Liga de Quito vs. Boca Juniors | 17:15 horas

21/08/19 | Flamengo vs. Internacional | 19:30 horas

22/08/19 | River Plate vs. Cerro Porteño | 19:30 horas

27/08/19 | Palmeiras vs. Gremio | 19:30 horas

28/08/19 | Boca Juniors vs. Liga de Quito | 17:15 horas

28/08/19 | Internacional vs. Flamengo | 19:30 horas

29/08/19 | Cerro Porteño vs. River Plate | 19:30 horas



Canales TV para ver todos los partidos de la Copa Libertadores 2019

Perú: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Argentina: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3, FOX Sports Premium y FOX Play

Brasil: FOX Sports, FOX Sports 2, SporTV, SporTV 2, SporTV 3 y Globo

Chile: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Colombia: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Ecuador: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Paraguay: FOX Sports, FOX Sports 2 y FOX Sports 3

Uruguay: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Bolivia: FOX Sports, FOX Sports 2 y FOX Sports 3



