El Flamengo de Filipe Luís se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras vencer 1-0 al Palmeiras este sábado en la final brasileña, en Lima, con gol del central Danilo.

MAPFRE y la Confederación Sudamericana de Fútbol entregaron por segundo año consecutivo el Premio al ‘Jugador Más Seguro’, un galardón que reconoce al futbolista con un desempeño defensivo sobresaliente, especialmente en relación con la seguridad y la confianza manifestada en momentos críticos del partido y toda la competición.

El Jugador Más Seguro MAPFRE fue, en esta edición, Erick Pulgar, mediocampista de Flamengo, quien destacó por su solidez y equilibrio en el centro del campo durante la final.

El premio lo entregó Antonio Huertas, presidente de MAPFRE tras la celebración final del Mengao en el Estadio Monumental de Ate.

El galardón se distingue por enfocarse exclusivamente en aspectos defensivos, un área del juego que a menudo no recibe el reconocimiento que merece, y pone en valor la estrategia y el trabajo en equipo, esenciales para el éxito defensivo.

Con este premio, CONMEBOL y MAPFRE reafirman su compromiso con la promoción de la excelencia y el juego limpio en el fútbol, realzando la importancia de este trofeo y el valor del jugador que lo gane.

La elección del ‘Jugador Más Seguro’ está en manos de un comité técnico formado por dos Leyendas del fútbol sudamericano, cuya experiencia y trayectoria garantizan una evaluación justa y profunda. Son Nery Pumpido, exarquero y campeón del mundo con Argentina en 1986, y actualmente Secretario general adjunto de Fútbol y Director de Desarrollo de CONMEBOL; y Clarence Acuña, ex mediocampista chileno, reconocido por su paso por Universidad de Chile y Newcastle United y actualmente Gerente de Desarrollo de Fútbol Masculino de CONMEBOL.