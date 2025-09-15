Alianza Lima, como vigente campeón del fútbol femenino en el Perú, será parte de la edición 2025 de la Copa Libertadores que tendrá la utilización del VAR desde la fase de grupos.

“Este logro representa un gran esfuerzo logístico y monetario para la Conmebol, que busca seguir fortaleciendo sus pilares fundamentales: la justicia deportiva, la transparencia y la aplicación de reglas claras dentro del campo de juego”, indica a través de una nota de prensa.

En el Grupo B, las blanquiazules compartirán la serie junto a uno de los favoritos, Boca Juniors, Ferroviaria de Brasil y Academia Integral de Fútbol Femenino de Venezuela.

FIXTURE DE ALIANZA LIMA

vs Boca Jrs. Jueves 2/10 a las 2pm.

vs Ferroviaria. Domingo 5/10 a las 6 pm.

vs ADIFEM. Miércoles 8/10 a las 2pm.

Cabe mencionar que es la edición 17 del torneo y se jugará en Argentina del 02 al 18 de octubre.

Son 16 los clubes participantes y aquí compartimos los grupos en competencia.

