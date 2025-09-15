Por primera vez en la historia, en el torneo que tendrá a Alianza Lima como representante peruano.
Por primera vez en la historia, en el torneo que tendrá a Alianza Lima como representante peruano.
Redacción EC
Redacción EC

, como vigente campeón del fútbol femenino en el Perú, será parte de la edición 2025 de la que tendrá la utilización del VAR desde la fase de grupos.

LEE TAMBIÉN: George Forsyth obsequió una camiseta de Alianza Lima al Papa León XIV | FOTOS

“Este logro representa un gran esfuerzo logístico y monetario para la Conmebol, que busca seguir fortaleciendo sus pilares fundamentales: la justicia deportiva, la transparencia y la aplicación de reglas claras dentro del campo de juego”, indica a través de una nota de prensa.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya
MIRA: ‘Canchita’ Gonzales: “Esperemos que a la selección peruana pueda llegar un técnico a la altura de Ricardo Gareca”

En el Grupo B, las blanquiazules compartirán la serie junto a uno de los favoritos, Boca Juniors, Ferroviaria de Brasil y Academia Integral de Fútbol Femenino de Venezuela.

FIXTURE DE ALIANZA LIMA

vs Boca Jrs. Jueves 2/10 a las 2pm.

vs Ferroviaria. Domingo 5/10 a las 6 pm.

vs ADIFEM. Miércoles 8/10 a las 2pm.

Cabe mencionar que es la edición 17 del torneo y se jugará en Argentina del 02 al 18 de octubre.

Son 16 los clubes participantes y aquí compartimos los grupos en competencia.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC