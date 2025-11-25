La euforia por la final de la Copa Libertadores sigue creciendo en Lima, y la energía se concentró este martes en uno de los puntos más turísticos de la capital. Hinchas del Flamengo tomaron el Pasaje San Ramón, ex ‘Calle de las Pizzas’, en el distrito de Miraflores, anticipando la fiesta del próximo sábado.

Los aficionados del ‘Mengão’, que han llegado masivamente a la capital peruana, convirtieron el lugar en una explosión de color, cánticos y banderas.

El pasaje se transformó rápidamente en el refugio de los seguidores cariocas. La escena fue de total fervor: los hinchas cantaron a viva voz los himnos y las barras más conocidas del club. El ambiente festivo y la pasión desbordada destacaron en la previa del crucial enfrentamiento que disputarán contra Palmeiras, también brasileño, en el Estadio Monumental.

Los preparativos logísticos y de seguridad se intensifican en Lima. La masiva presencia de la afición del Flamengo en Miraflores es solo una muestra de la magnitud del evento.