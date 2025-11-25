La capital peruana ya se prepara para la esperada final de la Copa Conmebol Libertadores, presenciando la temprana llegada de cientos de aficionados de Flamengo y Palmeiras, quienes se instalan en la ciudad días antes del gran encuentro de este sábado. La presencia de las primeras oleadas de seguidores del “Mengão” y el “Verdão” transforma el ambiente limeño con los colores de ambos equipos, marcando el inicio de la concentración de público para el decisivo partido.