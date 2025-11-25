La capital peruana se prepara para el gran final única de Copa Libertadores. Decenas de aficionados de Flamengo y Palmeiras ya arriban a la capital peruana, anticipando la final de la Copa Conmebol Libertadores que se disputará este jueves en el Estadio Monumental. | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Hinchas de Flamengo y Palmeiras en Lima
elcomercio

Hinchas de Flamengo y Palmeiras en Lima

  • La capital peruana se prepara para el gran final única de Copa Libertadores. Decenas de aficionados de Flamengo y Palmeiras ya arriban a la capital peruana, anticipando la final de la Copa Conmebol Libertadores que se disputará este jueves en el Estadio Monumental. | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
    1 / 7

    La capital peruana se prepara para el gran final única de Copa Libertadores. Decenas de aficionados de Flamengo y Palmeiras ya arriban a la capital peruana, anticipando la final de la Copa Conmebol Libertadores que se disputará este jueves en el Estadio Monumental. | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

  • La ciudad ha empezado a sentir el ambiente festivo y la intensidad de la rivalidad brasileña, con los primeros grupos de seguidores luciendo los colores rojo y negro del "Mengão" y el verde del "Verdão".
    2 / 7

    La ciudad ha empezado a sentir el ambiente festivo y la intensidad de la rivalidad brasileña, con los primeros grupos de seguidores luciendo los colores rojo y negro del "Mengão" y el verde del "Verdão".

  • La llegada anticipada de los aficionados obedece a la logística de viajes internacionales y al deseo de asegurar su presencia en la capital días antes del trascendental encuentro.
    3 / 7

    La llegada anticipada de los aficionados obedece a la logística de viajes internacionales y al deseo de asegurar su presencia en la capital días antes del trascendental encuentro.

  • Las autoridades locales y aeroportuarias están reforzando los operativos de seguridad y recepción para manejar el flujo constante de miles de seguidores que se espera que lleguen en las próximas horas para apoyar a sus respectivos equipos.
    4 / 7

    Las autoridades locales y aeroportuarias están reforzando los operativos de seguridad y recepción para manejar el flujo constante de miles de seguidores que se espera que lleguen en las próximas horas para apoyar a sus respectivos equipos.

  • Decenas de hinchas han comenzado a arribar con varios días de antelación, listos para vivir la fiesta deportiva que paralizará Sudamérica.
    5 / 7

    Decenas de hinchas han comenzado a arribar con varios días de antelación, listos para vivir la fiesta deportiva que paralizará Sudamérica.

  • Lima es nuevamente el epicentro del fútbol continental.
    6 / 7

    Lima es nuevamente el epicentro del fútbol continental.

  • El partido que definirá al campeón de la Copa Conmebol Libertadores se jugará este sábado en el Estadio Monumental.
    7 / 7

    El partido que definirá al campeón de la Copa Conmebol Libertadores se jugará este sábado en el Estadio Monumental.

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow
Redacción EC
Redacción EC

La capital peruana ya se prepara para la esperada final de la Copa Conmebol Libertadores, presenciando la temprana llegada de cientos de aficionados de Flamengo y Palmeiras, quienes se instalan en la ciudad días antes del gran encuentro de este sábado. La presencia de las primeras oleadas de seguidores del “Mengão” y el “Verdão” transforma el ambiente limeño con los colores de ambos equipos, marcando el inicio de la concentración de público para el decisivo partido.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC