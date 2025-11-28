El próximo sábado 29 de noviembre, como sucedió hace seis años, el Estadio Monumental de Lima estará en los ojos del mundo al albergar una final más de la Copa Libertadores, el torneo más importante en el continente a nivel de clubes. Este nuevo hecho histórico recibirá a Flamengo y Palmeiras, los finalistas de esta nueva edición de Libertadores. El ‘Mengao’ fue campeón en este escenario en el 2019 de la mano del técnico portugués Jorge Jesús y con un Gabriel Barbosa que por esos años eran un killer en el área.

Ante ese suceso, El Comercio buscó lo opinión de destacados periodistas deportivos brasieños y peruanos, quienes analizaron este partido y lo que significa para Lima ser sede de una final de la Copa Libertadores.

Preguntas:

-¿Quién será campeón de la Libertadores 2025? ¿Por qué?

- ¿Qué significa para el Perú recibir la sede nuevamente?

Daniel Kanashiro - Liga 1

Entre equipos del mismo país en sede neutral es dificil predecir, más aún siendo brasileños. A mí me gustaría una definición por penales por espectáculo. Si tengo que elegir a uno me quedo con Palmeiras. Es un mérito importante para la imagen del fútbol peruano, 2 sedes en 6 años no es para pasar por alto y obviamente ratifica que el Monumental de Ate es de los tres mejores estadios del Continente.

Andrey Raychtock - Ge. Globo

Quizás esta respuesta suene un poco cliché (y cobarde), pero diría que es prácticamente imposible hacer una predicción honesta sobre el campeón de esta final. Flamengo y Palmeiras son los equipos que han dominado el fútbol brasileño en los últimos años, ganando tanto competiciones nacionales como internacionales. En el Campeonato Brasileño, por ejemplo, compiten por el liderato. Predecir a un ganador en este contexto sería una suposición; lo que es seguro es que será uno de los mejores partidos del siglo en el fútbol brasileño. Si tuviera que elegir un campeón, diría Flamengo, sólo por su liderazgo actual en el Campeonato Brasileño, pero sin ninguna convicción. Creo que la afición del Flamengo tendrá gratos recuerdos de jugar una final de la Libertadores en Perú. La imagen de proclamarse campeón contemplando esas montañas es una de las más emblemáticas del título de 2019, que coronó a ese equipo como uno de los más grandes en la historia del club. Imagino que la afición estará feliz de volver al país, ya que esta superstición es lo único a lo que se aferra en partidos tan igualados.

Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores 2019 tras vencer 2-1 a River Plate. (Foto: AFP) / ERNESTO BENAVIDES

Raisa Simplicio - Goal Brasil y Revista Placar

Es la pregunta de un millón de dolares (risas), porque Flamengo y Palmeiras son dos equipos muy fuertes, de una gran rivalidad, ya que en los últimos años se pelean por todos los títulos en Sudamérica y bueno yo veo un partido duro, un partido muy difícil por el tema físico. Los dos equipos están agotados físicamente por la temporada larga, mucha competencia , muchos partidos importantes. El calendario de Brasil, que es un calendario muy complicado. Si te digo que tengo un favorito, creo que Flamengo por mucho o poco. 55 por ciento le daría de favoritismo a Flamengo y el restante para Palmeiras. ¿Por qué? Por el estado anímico, ya que Palmeiras bajo su estado anímico y nivel en los últimos partidos y Flamengo le dio la vuelta en el campeonato brasileño, y eso claro es una motivación más que deja a los hinchas más confiados a diferencia que los hinchas de Palmeiras que están preocupados. Para Perú, yo creo que es increíble porque la gente es muy hospitalaria en las calles, por todos lados, la gente, los brasileños se muestran muy felices por recibir la fiesta de la Copa Libertadores. Eso es un diferencial que a la gente le gusta la fiesta. Perú es un país que tiene un gran arte culinario, la comida es espectacular, Lima es muy bonito, la zona de Miraflores, San Isidro y Barranco. Yo creo que Flamengo tiene una conexión muy fuerte con Lima por todo lo que sucedió en 2019 y bueno, Flamengo regresa acá a Lima y van a venir para volver a vivir esta experiencia. Lima es una ciudad que tiene una conexión muy fuerte y yo creo que es una ciudad que tiene todo que ver con la Copa Libertadores.

Erick Osores - América TV

Palmeiras es muy sólido y Flamengo tiene más fantasía. Palmeiras tiene un ataque directo, demoledor, un ataque sólido y agresivo. Para mí un paso adelante está Palmeiras. Es una situación siempre agradable que la Copa Libertadores se vuelva a jugar acá, me parece que es una buena noticia, ojalá que las autoridades estén a la altura. La última vez en el River vs. Flamengo no dejaron entrar sus banderas, fue un desastre, ojalá las autoridades tengan criterio esta vez.

Ricardo Magatti - Estadao

No voy a hacer un pronóstico para el partido, pero creo, y esto está claro para la mayoría, que Flamengo es el favorito, un claro favorito, porque tiene mejor plantilla, con más posibilidades, más jugadores capaces de decidir un partido, capaces de decidir una final, y está en una fase, en un momento, muy superior al Palmeiras. El Palmeiras ha entrado en una espiral descendente, perdiendo sus últimos cinco partidos seguidos, perdiendo el título brasileño. Ambos siguen compitiendo por el título de la Liga Nacional, la Liga Brasileña, el torneo más importante de Brasil, y Flamengo tiene el trofeo prácticamente en sus manos; se coronará campeón brasileño, probablemente en la siguiente ronda. Así que el Palmeiras llega con más presión, pero es en estos momentos cuando crece. Fue así en 2021, cuando vencieron al Flamengo en la última final de la Libertadores, entre ellos en Uruguay. Palmeiras también era considerado el menos favorito, y ganó con estrategia, inteligencia y jugadores decisivos. Flamengo es el favorito, pero Palmeiras es totalmente capaz de volver a ganar. Cómo ganó, y ser el primer tetracampeón, el primer brasileño tetracampeón de la Libertadores. En cuanto a Lima, la segunda vez que la ciudad, la capital peruana, acoge la final del torneo más importante del continente, creo que para ustedes, los peruanos, para el pueblo peruano, es muy importante, porque pueden ver que, al igual que los brasileños, los peruanos también sienten pasión por el fútbol, ​​les encanta, lo siguen. Veo que también siguen el fútbol brasileño, ¿verdad? Y me parece que la ciudad está bastante preparada, la gente disfruta recibiendo a tantos brasileños, más de 50.000 brasileños aquí. Es una ciudad bien estructurada, con poco tráfico, pero es plana, hermosa, arbolada, con sitios turísticos bien conservados, con memoria, historia y capacidad para recibir turistas y aficionados al fútbol.

Lucas Bayer - Lance

Creo que es una decisión muy importante para Brasil y Sudamérica. Creo que Flamengo llega en un mejor momento. Mejor, porque en los últimos partidos han jugado bien. Por otro lado, el Palmeiras no ha tenido un gran partido en los últimos encuentros. Creo que el Flamengo está en mejor forma; tiene buenos jugadores en gran forma. Bruno Henrique, Arrascaeta, Pulgar, Léo Pereira. Creo que los mejores jugadores del Palmeiras no están en gran forma. Vítor Roque, Flaco Lopes. Por lo tanto, creo que el Flamengo está en mejor forma y tiene muchas posibilidades de ganar la Copa. Son dos grandes equipos. Así que podemos decir que será un gran partido entre Palmeiras y Flamengo. Creo que jugar partidos en Perú es muy importante. Yo creo que la decisión de Lima es muy importante para el Flamengo porque el 2019 logró la Libertadores frente a River Plate con gol de ‘Gabigol’ y es un gran momento para la historia de Flamengo y sus hinchas que están esperanzados con la posibilidad de volver a lograr el campeonato acá.