Felipe Melo, tres veces campeón de la Libertadores: “Lo mínimo que puedo esperar de Palmeiras y Flamengo es una de las mejores finales de todos los tiempos”

Final histórica

El exdefensor fue parte de la selección Conmebol que se enfrentó a la selección peruana en el duelo que reunió a exfutbolistas y dirigentes. Al término del partido que ganaron los internacionales por 1-0 con gol de Germán Alemanno, Melo indicó: “Estoy contento por compartir un poco con amigos, hace mucho rato que no veía a algunos jugadores que son amigos así que lo he disfrutado”.

En tanto a la final de este sábado en el Estadio Monumental, el brasilero dejó la valla bastante alta en tanto a qué espectáculo cree que verá: “Tengo la mejor expectativa posible, que sea un verdadero espectáculo para todos. No tengo un favorito, los dos son grandísimos equipos”.

En la misma línea, el tres veces campeón de Copa Libertadores indicó: “Espero que sea una de las mejores finales de todos los tiempos, nada más, es lo mínimo que puedo esperar con dos equipos magníficos que se van a enfrentar en una final de Libertadores”.

Asimismo, fue consultado sobre si cree que el ‘Fla’ o el ‘Verdao’ llegan mejor para este duelo, dos camisetas que él ha sabido vestir: “Es una final única, todo puede pasar. Son dos equipos con grandes estrellas entonces tengo una expectativa de que va a ser una de las mejores finales de todos los tiempos”.

Por último, Felipe Melo también fue consultado sobre su estadía en Perú: “No es la primera vez que vengo acá, siempre que vengo soy buen recibido por todos. Ahora voy a tener un poquito más de tiempo para conocer más cosas”.

Rey de Copas

A lo largo de su carrera, Felipe Melo se caracterizó por ser volante y defensor bastante agresivo en sus marcas. Se convirtió en un referente en la posición de resguardo y en el terror de los atacantes rivales.

A lo largo de su carrera, ganó tres Campeonatos Cariocas (Flamengo y Fluminense), dos Campeonatos Minerio (Cruzeiro) y un Campeonato Paulista (Palmeiras). Además, fue campeón de la Copa de Brasil dos veces con Cruzeiro y Palmeiras y ganó nueve títulos con Galatasaray de Turquía.

A nivel internacional, ganó la Copa Confederaciones con Brasil, dos Copa Libertadores con Palmeiras, y una Copa Libertadores y Recopa Sudamericana con Fluminense antes de retirarse del fútbol en el 2024.

Asimismo, a lo largo de su trayectoria, se enfrentó a la selección peruana en partidos de Eliminatorias ante Brasil, de hecho su primer gol profesional con su selección fue ante la ‘bicolor’ en el 2009. También ha jugado contra Alianza Lima y Sporting Cristal en fase de grupos de Libertadores en las ediciones del 2018 y 2023, respectivamente.