Qué hay detrás de la bandera viral de un Flamengo local y el ‘duelo’ en las tribunas entre Guerrero y Barcos: Lo que no se vio del ‘Mengao’ campeón

Ya en los últimos días se sospechaba que los hinchas de Flamengo superaban por número a los de Palmeiras debido a su gran invasión de los últimos días. La tarde del sábado, bajo el sol de Ate, esto se materializó con un ‘Mengao’ que superó a un ‘Verdao’ en aliento y resultado.

La primera gran imagen visual que nos regaló el ‘Fla’ fue la organizada idea de que su mayoría de hinchas lleven banderas rojinegras y las flameen. En tanto a número, llenaron toda la tribuna norte de punta a punta, la mitad de oriente y el 60% de occidente. Mientras que Palmeiras llenó la tribuna norte a un 80%.

“Em busca da 4” decía una banderola gigante en la tribuna de Palmeiras haciendo alusión a la ilusión de ganar su cuarta Copa Libertadores que lo pondría como el equipo brasilero con más títulos en ese torneo; sin embargo, el tetracampeón resultó ser Flamengo.

“NINGUÉM MORRE NOS DEVENDO”, diz a faixa da torcida do Flamengo pic.twitter.com/RF5KNocow8 — Raisa Simplicio (@simpraisa) November 29, 2025

Para el ‘Mengao’ ninguna jugada era negociable. El aliento no cesó y celebraban con intensidad de un gol alguna jugada de simple saque lateral a su favor. Asimismo, cada vez que el rival tenía alguna pelota parada, las pifias y los cánticos poco amables ensordecían el Monumental por encima del aliento de los hinchas del cuadro paulista.

En las tribunas el color no pudo faltar con la presencia de algunas personalidades: Óscar Ibáñez, José Jerí, Guillermo Viscarra, Diego Penny, entre otros. Sin embargo, sin duda dos figuras que generaron gran efusividad fueron Hernán Barcos y Paolo Guerrero, cada uno en sus respectivos palcos con sus familias.

Paolo Guerrero alentó a Flamengo en la final.

Hernán Barcos, con pasado en Palmeiras, estuvo junto a los hinchas del 'Verdao'.

De un lado, el ‘Pirata’ alentaba por Palmeiras, club al que perteneció entre los años 2012-2013, mientras que Guerrero fue a gritar por Flamengo, su equipo entre el 2015-2018. Finalmente, el gran ganador del duelo fue el ‘Depredador’ con el gol de Danilo que abrió y cerró el marcador.

Una vez que se dio el gol del triunfo, el estadio estalló en gritos, lágrimas y abrazos del equipo mayoritario que decidió aplaudir como muestra de respaldo a su equipo. Por su parte, el cuadro de Palmeiras fue perdiendo fuerza a medida que avanzaron los minutos y su derrota era inminente.

El presagio del Mengao

“Ninguém morre nos devendo”. (Nadie muere debiéndonos) fue una de las banderolas que los hinchas de Flamengo pasearon por las calles de Lima en los últimos días y el pasado sábado lucieron en la tribuna norte. Este mensaje hace referencia a la Copa Libertadores 2021 que Palmeiras les ganó y por la que juraron revancha.

Esta sed de hacer las paces con su historia motivó mucho más a hinchas a que hagan travesías para llegar a Lima: viajando por bus, aire y agua. Desde cinco días en ruta terrestre, viajes con dos o tres conexiones y cruzando ríos hasta Perú.