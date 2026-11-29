El 'Flaco' López celebrando el título con la máscara de un chancho. Palmeiras transformó un insulto de sus rivales en un signo de identidad y orgullo. (Foto: AFP)

El trofeo gigante e inflable de la Copa Libertadores se deformó porque una cámara lo chocó. El partido se demoró en empezar por ese imprevisto. (Foto: AFP)

Palmeiras volvió a tocar la gloria continental. El equipo brasileño venció 1-0 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario de Montevideo, con un gol de Ramón Sosa, y conquistó su cuarta Copa Libertadores, después de las obtenidas en 1999, 2020 y 2021. Pero la final también tuvo historias que fueron más allá del resultado. Hubo presencia peruana en las tribunas y en los actos oficiales, una historia de superación que llegó hasta el césped y una celebración que terminó con la presidenta del campeón bailando junto a sus futbolistas.

El premio también estuvo a la altura de la conquista. Palmeiras recibió 25 millones de dólares por ganar la final, la recompensa más alta que entrega la Conmebol en esta instancia. Si se suman los 9.27 millones que había acumulado durante el torneo, el Verdao alcanzará los 34.27 millones de dólares en premios deportivos. Una cifra que dimensiona lo que significa conquistar América, más allá de la gloria que representa levantar el trofeo.

'Pol Deportes' participando en la ceremonia de apertura de la #Libertadores Puede parecer algo simple, pero todo lo que ha vivido y conseguido en menos de un año merece ser destacado https://t.co/IyXAxPYEY6 — Luis Jara (@albto_) November 28, 2026

La final también tuvo una pequeña delegación peruana en los espacios de poder del fútbol sudamericano. Agustín Lozano, presidente de la FPF; Jean Ferrari, director de fútbol de la federación; y Mano Menezes, entrenador de la selección peruana, participaron de la cena de gala de la víspera y estuvieron presentes en el Centenario. Durante la jornada compartieron fotografías con Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Una postal institucional que reunió a las principales autoridades del fútbol peruano en una de las citas más importantes del calendario continental.

En la cena de gala y la final de Copa Libertadores. https://t.co/FbpDCj8cCL — Jean Ferrari (@jferrari5) November 28, 2026

Pero si hubo un peruano que se robó una parte de la escena fue Cliver Huamán Sánchez, conocido como ‘Pol Deportes’. Hace un año se hizo viral por narrar la final de la Libertadores 2025 desde un cerro cercano al Monumental de Ate, con un celular, un micrófono y el sueño de transmitir un partido que no podía ver desde las tribunas. Esta vez estuvo en el césped del Centenario y fue el encargado de abrir la ceremonia de la final. “Hace un año subí una montaña para relatar la final más importante del continente, con un teléfono y con un sueño”, recordó. Y mientras el joven peruano cumplía una historia que parecía imposible, Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, también tuvo su propio espectáculo: había prometido bailar si su equipo era campeón y cumplió su palabra, moviéndose al ritmo del funk junto a los futbolistas. La Libertadores tuvo un nuevo rey, pero su lado B también dejó protagonistas para recordar.