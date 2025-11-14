En los últimos días, se concretaron los últimos acuerdos entre las autoridades de la Conmebol y el gobierno de la República del Perú para la realización de la gran final única de la Copa Libertadores 2025.

El propio mandamás del máximo ente del fútbol en esta parte del continente, Alejandro Domínguez,llegó a Lima para finiquitar los últimos detalles.

Al respecto, este viernes, las cuentas oficiales del torneo publicaron una curiosa imagen de un gato cerca al trofeo de la Copa Libertadores, en un conocido parque del distrito de Miraflores.

🐈🏆 La michi-señal para disfrutar de la CONMEBOL #Libertadores en Plaza Kennedy#GloriaEterna pic.twitter.com/iqNkF0bJpy — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 14, 2025

Cabe mencionar que Domínguez confirmó que ya se ha vendido el 80% de las entradas disponibles.

La definición se jugará el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental desde las 4:00 p.m. (hora peruana).

Como se recuerda, en la final de Lima 2019, Flamengo derrotó a River Plate en infartante definición y se quedó con el título en aquel año, tras dar vuelta al marcador en los minutos finales del juego.

