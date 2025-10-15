Lima continúa firme como la sede de la final de la Copa Libertadores según confirmó Conmebol a través de sus redes sociales. Si bien en los últimos días este asunto se puso en incertidumbre debido a la crisis política nacional, el máximo ente del fútbol sudamericano se encargó de despejar cualquier duda.

El Estadio Monumental será sede de la final por segunda vez, como en el 2019. (Foto: Conmebol)

“POV: Lima se descontrola con la Conmebol Libertadores a falta de una semana para las semifinales“, escribió la entidad en sus redes sociales junto a un video en el que se ve a peruanos viendo de cerca el trofeo de la Copa Libertadores en la Plaza de Armas de Lima.

🏆🇵🇪 POV: Lima se descontrola con la CONMEBOL #Libertadores a falta de una semana para las Semifinales#GloriaEterna pic.twitter.com/LvvvnUmzJD — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 15, 2025

Como se recuerda, el rumor de que la sede de la final pudiera cambiar surgió a partir de la vacancia de Dina Boluarte, la inestabilidad política y crisis social que viene pasando en nuestro país en los últimos días. Sin embargo, desde Conmebol ratificaron la localía del Estadio Monumental de Ate.

Cabe recordar que los equipos que disputarán las semifinales son Racing contra Flamengo y LDU de Quito contra Palmerias. La gran final se jugará este 29 de noviembre.

