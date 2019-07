Copa Libertadores, octavos de final: fechas, horas, sedes y cómo ver todos los partidos

El próximo martes 23 de julio arrancarán los octavos de final de la Copa Libertadores . River Plate , vigente campeón del certamen, buscará mantenerse con vida para defender su título conseguido el año pasado. Su clásico rival, Boca Juniors , también estará en esta instancia con la ilusión de seguir avanzando para acceder a una nueva final y, esta vez, ganarla. Internacional de Porto Alegre , con Paolo Guerrero , buscará de igual modo la gloria en el torneo continental, pues desde el 2010 no logra quedarse con el ansiado trofeo.

Contando ida y vuelta, serán 16 partidos que nos regalarán los clubes clasificados a esta fase de la competición. Dichos encuentros serán transmitidos vía FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3, FOX Play y FOX Sports Premium en distintas partes de Latinoamérica.



River Plate es el actual campeón de la Copa Libertadores. (AFP)

River Plate accedió a los octavos de final de la Copa Libertadores tras quedar segundo en el Grupo A con 10 puntos, producto de 2 victorias y 4 empates. En 6 partidos disputados, hasta el momento, el conjunto ‘Millonario’ tiene 10 goles a favor y 5 en contra.

Internacional de Porto Alegre , en tanto, acabó en la mencionada zona como líder absoluto con 14 unidades, a raíz de 4 triunfos y 2 igualdades. El cuadro brasileño, que tiene a Paolo Guerrero como principal atacante, marcó 11 veces y recibió 6 tantos en la primera fase.

Boca Juniors , dirigido por Gustavo Alfaro, disputará los octavos de final tras clasificar como primero del Grupo G. El cuadro ‘Xeneize’ sumó 11 puntos por 3 victorias, 2 empates y una derrota, anotando un total de 11 goles. Su portería fue batida en 6 oportunidades.

Flamengo , por su parte, también llega a esta instancia como líder, pero del Grupo D. El ‘Mengao’ , donde milita Miguel Trauco , se adueñó de la zona con 10 unidades. Ganó 3 partidos, empató uno y cayó en 2. En cuanto a goles marcados y recibidos, tiene un saldo de 11 y 5, respectivamente.

Emelec jugará los octavos de final de la Copa Libertadores a raíz de quedar segundo del Grupo B con nueve puntos. En la primera fase, el equipo ecuatoriano sumó 2 victorias, 3 igualdades y una derrota, teniendo 6 tantos a favor y 5 en contra.



FIXTURE IDA Y VUELTA DE LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA LIBERTADORES

23/07/19 | River Plate vs. Cruzeiro | Estadio Monumental | 17:15

23/07/19 | Godoy Cruz vs. Palmeiras | Estadio Malvinas Argentinas | 19:30

23/07/19 | Liga de Quito vs. Olimpia | Estadio Casa Blanca | 19:30

24/07/19 | San Lorenzo vs. Cerro Porteño | El Nuevo Gasómetro | 17:15

24/07/19 | Nacional vs. Internacional | Gran Parque Central | 17:15

24/07/19 | Emelec vs. Flamengo | Estadio George Capwell | 19:30

24/07/19 | Atlético Paranaense vs. Boca Juniors | Arena da Baixada | 19:30

25/07/19 | Gremio vs. Libertad | Arena do Gremio | 19:30

30/07/19 | Cruzeiro vs. River Plate | Estadio Mineirao | 17:15

30/07/19 | Palmeiras vs. Godoy Cruz | Arena Palmeiras | 19:30

30/07/19 | Olimpia vs. Liga de Quito | Estadio Defensores del Chaco | 19:30

31/07/19 | Internacional vs. Nacional | Estadio Beira-Rio | 17:15

31/07/19 | Cerro Porteño vs. San Lorenzo | Estadio General Pablo Rojas | 17:15

31/07/19 | Boca Juniors vs. Atlético Paranaense | La Bombonera | 19:30

31/07/19 | Flamengo vs. Emelec | Estadio Maracaná | 19:30

01/08/19 | Libertad vs. Gremio | Estadio Defensores del Chaco | 19:30



CÓMO CLASIFICARON LOS CLUBES A LOS OCTAVOS DE FINAL

LISTA DE CANALES PARA VER LA COPA LIBERTADORES

Perú: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Argentina: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3, FOX Sports Premium y FOX Play

Brasil: FOX Sports, FOX Sports 2, SporTV, SporTV 2, SporTV 3 y Globo

Chile: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Colombia: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Ecuador: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Paraguay: FOX Sports, FOX Sports 2 y FOX Sports 3

Uruguay: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Bolivia: FOX Sports, FOX Sports 2 y FOX Sports 3



LOS 16 CLUBES QUE DISPUTARÁN LOS OCTAVOS DE FINAL