La Copa Libertadores dejó muchas alegrías y tristezas. Sin embargo, las arcas de los clubes tuvieron buenas ganancias durante la competencia.

Universitario de Deportes fue el club peruano que mayor recaudación obtuvo en este 2025, una cifra por encima de Alianza Lima.

El conjunto ‘crema’ recaudó 4.910.000 millones de dólares desde fase de grupos hasta los octavos de final.

Por su lado, Alianza Lima, solo en la fase de grupos, recaudó un total 4.830.000 millones de dólares.

El club que más dinero ingresó a sus arcas fue el campeón Flamengo, con una impresionante suma de 33.240.00 millones de dólares.

A continuación, el cuadro con los 20 equipos con mayor recaudación en la temporada 2025.