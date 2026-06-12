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Achraf Hakimi de Marruecos participa en una rueda de prensa este viernes, en la ciudad de East Rutherford en New Jersey (EE.UU.). Foto: EFE/ Sebastiao Moreira
Achraf Hakimi de Marruecos participa en una rueda de prensa este viernes, en la ciudad de East Rutherford en New Jersey (EE.UU.). Foto: EFE/ Sebastiao Moreira
/ Sebastiao Moreira
Por Redacción EC

Achraf Hakimi calentó la previa del duelo entre Marruecos y Brasil en el Mundial 2026 con una declaración que no pasó desapercibida. El lateral del París Saint-Germain aseguró que su selección es conocida como la “Brasil de África” y destacó la calidad del plantel marroquí de cara al esperado enfrentamiento ante la Canarinha. El encuentro se disputará este sábado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y marcará el debut de ambas selecciones en la Copa del Mundo.

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