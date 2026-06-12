Achraf Hakimi calentó la previa del duelo entre Marruecos y Brasil en el Mundial 2026 con una declaración que no pasó desapercibida. El lateral del París Saint-Germain aseguró que su selección es conocida como la “Brasil de África” y destacó la calidad del plantel marroquí de cara al esperado enfrentamiento ante la Canarinha. El encuentro se disputará este sábado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y marcará el debut de ambas selecciones en la Copa del Mundo.

Durante una rueda de prensa previa al partido, el defensor reconoció el talento de las figuras brasileñas, pero dejó claro que Marruecos también cuenta con futbolistas capaces de competir al máximo nivel. “Todos sabemos la calidad que tienen los jugadores de Brasil, pero nosotros también tenemos un equipo de calidad. Nos llaman los brasileños de África, conocemos nuestros puntos fuertes”, declaró Hakimi.

Achraf Hakimi y Hakim Ziyech encabezan la lista de convocados de la selección de Marruecos | Foto: AFP / KARIM JAAFAR

Elogios para Vinícius Júnior y respeto por Brasil

Hakimi también tuvo palabras de admiración para Vinícius Júnior, una de las principales estrellas del equipo dirigido por Carlo Ancelotti. El lateral describió al extremo del Real Madrid como “un jugador espectacular” y señaló que la única manera de frenarlo será mediante un trabajo defensivo sólido y colectivo. “Hemos entrenado para esto y nos hemos preparado para esto. Creo que el equipo está listo y confío en que vamos a obtener un buen resultado”, afirmó.

A pesar de la confianza mostrada, Hakimi evitó asumir el papel de favorito frente a la selección más ganadora de la historia de los Mundiales. El defensor anticipó un encuentro muy disputado y señaló que la efectividad frente al arco podría ser determinante para inclinar la balanza.

Por ello, espera un partido “bastante equilibrado” ante una Brasil que busca recuperar el protagonismo que la llevó a conquistar cinco títulos mundiales.

El legado de Marruecos tras Qatar 2022

La confianza de Marruecos tiene sustento en su histórica participación en el Mundial de Qatar 2022, donde se convirtió en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo.

Brasil vs. Marruecos se enfrentan este sábado 13 de junio. Revisa la guía de canales para ver la transmisión de este amistoso.

Aquel cuarto puesto consolidó a los Leones del Atlas como una de las selecciones emergentes más competitivas del panorama internacional. “Jamás voy a dudar de la capacidad de Marruecos, tengo orgullo de haber llegado donde hemos llegado”, reivindicó Hakimi.

Tras enfrentar a Brasil en su estreno mundialista, Marruecos continuará su camino en el Grupo C con partidos frente a Escocia y Haití.

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