Resumen

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Existe gran expectativa por saber si finalmente Neymar será parte de la nómina en busca de su revancha, tras la eliminación en Qatar 2022. (Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV)
Existe gran expectativa por saber si finalmente Neymar será parte de la nómina en busca de su revancha, tras la eliminación en Qatar 2022. (Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV)
Por Redacción EC

Brasil iniciará su camino en el Mundial 2026 frente a Marruecos con la misión de conquistar su sexta estrella. Sin embargo, más allá de sus cinco títulos mundiales, la selección sudamericana llega respaldada por una serie de récords históricos que la convierten en la mayor potencia de la Copa del Mundo.

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