Brasil iniciará su camino en el Mundial 2026 frente a Marruecos con la misión de conquistar su sexta estrella. Sin embargo, más allá de sus cinco títulos mundiales, la selección sudamericana llega respaldada por una serie de récords históricos que la convierten en la mayor potencia de la Copa del Mundo.

La ‘Canarinha’ no solo lidera el palmarés del torneo, sino que también domina múltiples estadísticas acumuladas a lo largo de casi un siglo de competiciones mundialistas.

Estos son los principales:

Brasil es la única selección presente en todos los Mundiales

Desde la primera edición celebrada en 1930, Brasil ha participado en todas las Copas del Mundo disputadas hasta la fecha.

Con 22 participaciones, la selección brasileña encabeza este ranking histórico. Detrás aparecen Alemania con 20 presencias, mientras que Argentina e Italia registran 18 participaciones cada una.

La selección con más partidos jugados en la historia

Brasil también lidera la clasificación de selecciones con más encuentros disputados en fases finales mundialistas.

La Verdeamarela acumula 114 partidos, una cifra que demuestra su constante protagonismo en las etapas decisivas del torneo. Alemania aparece muy cerca con 112 encuentros, mientras que Argentina ocupa el tercer lugar con 88.

La última vez que Brasil ganó la Copa del Mundo fue en 2002 y aunque ahora no sea la selección más fuerte, en el país hay un "optimismo alegre".

Brasil es el máximo goleador de los Mundiales

Otro de los registros que respaldan la grandeza brasileña es su capacidad ofensiva. Según los datos oficiales de la FIFA, Brasil ha marcado 237 goles en Copas del Mundo. El máximo artillero brasileño en la competición es Ronaldo Nazário, autor de 15 goles en 19 partidos. En segundo lugar figura Pelé, con 12 tantos en 14 encuentros.

Entre los jugadores en actividad destaca Neymar, quien suma ocho anotaciones mundialistas y aspira a ampliar su registro si logra recuperarse de la lesión que actualmente lo mantiene fuera de las canchas.

La mejor racha de victorias consecutivas

La selección brasileña posee la mayor secuencia de triunfos consecutivos en la historia de los Mundiales. Entre Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 encadenó once victorias seguidas, una marca que sigue vigente y que incluyó la conquista de su quinto título mundial.

Durante ese período derrotó a selecciones como Bélgica, Inglaterra, Turquía y Alemania, consolidando una de las etapas más dominantes registradas en la competición.

Además de su récord de victorias, Brasil protagonizó una histórica serie de 13 partidos sin perder entre los Mundiales de 1958 y 1966, durante la era liderada por Pelé.

La Canarinha iniciará su camino en el Mundial 2026 enfrentando a Marruecos, Haití y Escocia en una fase de grupos que promete emociones desde el arranque del torneo. (Foto: CBF)

La selección que más veces ganó todos sus partidos de grupo

Brasil también es el equipo que más veces completó una fase de grupos con puntaje perfecto.

Lo consiguió en seis ediciones: 1970, 1982, 1986, 1990, 2002 y 2006. Ninguna otra selección ha igualado ese registro.

Además, en dos de esas campañas, 1970 y 2002, terminó levantando el trofeo de campeón del mundo.

VIDEO RECOMENDADO