La selección de Ghana sufrió una importante baja de cara a su estreno en el Mundial 2026. La FIFA confirmó que Thomas Partey no podrá disputar el encuentro ante Panamá, previsto para el próximo 17 de junio en Toronto, después de que el Gobierno canadiense rechazara su solicitud de visado. La decisión impide que el mediocampista viaje desde la concentración de Ghana en Boston hacia Canadá para participar en el compromiso correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos.

El organismo rector del fútbol mundial informó oficialmente que el futbolista ghanés no podrá ingresar a territorio canadiense. “La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde la base de concentración de Ghana en Boston a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visado ha sido rechazada por el Gobierno canadiense”, señaló la entidad.

Asimismo, la FIFA recordó que no interviene en los procesos migratorios de los países anfitriones y que la concesión o denegación de visados corresponde exclusivamente a las autoridades nacionales.

Canadá no explicó públicamente los motivos

Hasta el momento, el Gobierno canadiense no ha detallado las razones específicas por las que rechazó la solicitud de ingreso del futbolista. Sin embargo, diversos medios internacionales han relacionado la decisión con los procedimientos judiciales que enfrenta actualmente Partey en Inglaterra.

El jugador, de 32 años y actualmente en las filas del Villarreal, ha sido acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual por denuncias presentadas por cuatro mujeres por hechos presuntamente ocurridos entre 2020 y 2022.

El futbolista Thomas Partey durante una rueda de prensa. Foto: EFE / Peter Powell

Partey se declara inocente y espera juicio

El internacional ghanés ha rechazado todas las acusaciones formuladas en su contra y se ha declarado inocente de cada uno de los cargos. Actualmente se encuentra a la espera del proceso judicial correspondiente, mientras continúa su carrera profesional.

Diversos medios canadienses señalaron que la legislación migratoria del país permite restringir el ingreso de personas consideradas inadmisibles por razones de seguridad o antecedentes relacionados con procesos penales.

La ausencia de Thomas Partey representa un serio contratiempo para las ‘Black Stars’ en el arranque del Mundial.

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