Resumen

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El Gobierno canadiense ha denegado el visado al internacional ghanés Thomas Partey. Foto: EFE
El Gobierno canadiense ha denegado el visado al internacional ghanés Thomas Partey. Foto: EFE
Por Redacción EC

La selección de Ghana sufrió una importante baja de cara a su estreno en el Mundial 2026. La FIFA confirmó que Thomas Partey no podrá disputar el encuentro ante Panamá, previsto para el próximo 17 de junio en Toronto, después de que el Gobierno canadiense rechazara su solicitud de visado. La decisión impide que el mediocampista viaje desde la concentración de Ghana en Boston hacia Canadá para participar en el compromiso correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos.

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