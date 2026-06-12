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Celine Dept, influencer con millones de seguidores en plataformas digitales, tuvo la oportunidad de conocer a Cristiano Ronaldo en un encuentro que había esperado durante años. La emoción fue tan grande que la joven rompió en llanto apenas estuvo frente al astro portugués. Lejos de mostrarse distante, Ronaldo reaccionó con cercanía y empatía para tranquilizarla.
“No llores. Después de tanto tiempo siguiéndome, feliz de conocerte, ¿qué quieres que hagamos?”, le dijo el futbolista.
Las imágenes muestran a Ronaldo consolando a la influencer mientras ella intentaba contener la emoción del momento.
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El gesto de Cristiano Ronaldo que emocionó a las redes sociales
Tras agradecerle por el encuentro, Celine recibió otra muestra de afecto por parte del delantero, quien accedió sin problemas a tomarse una fotografía junto a ella.
“Por supuesto, pero primero sécate la lágrimas. ¡Eres realmente muy hermosa!”, expresó el portugués antes de posar para la imagen.
📸 Cristiano Ronaldo, Celine Dept ile fotoğraf çekildi.— L'Europe (@leuropefootball) June 12, 2026
🗣️ Cristiano: "Ağlama, beni uzun zamandır takip ediyorsun. Tanıştığımıza memnun oldum benden istediğin bir şey var mı?
🗣️Celine: "Her şeyden önce her şey için teşekkür ederim, bir fotoğraf çektirebilir miyiz?"… pic.twitter.com/9xSR3cAiQb
La reacción espontánea de Celine Dept y la actitud amable de Cristiano Ronaldo provocaron una ola de comentarios positivos en redes sociales. Miles de usuarios destacaron la humildad y cercanía del futbolista, mientras que otros celebraron que la influencer pudiera cumplir el sueño de conocer a uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol.
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