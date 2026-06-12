Celine Dept, influencer con millones de seguidores en plataformas digitales, tuvo la oportunidad de conocer a Cristiano Ronaldo en un encuentro que había esperado durante años. La emoción fue tan grande que la joven rompió en llanto apenas estuvo frente al astro portugués. Lejos de mostrarse distante, Ronaldo reaccionó con cercanía y empatía para tranquilizarla.

El emotivo gesto de Cristiano Ronaldo con una influencer que cumplió su sueño de conocerlo. Foto: @leuropefootball

“No llores. Después de tanto tiempo siguiéndome, feliz de conocerte, ¿qué quieres que hagamos?”, le dijo el futbolista.

Las imágenes muestran a Ronaldo consolando a la influencer mientras ella intentaba contener la emoción del momento.

El gesto de Cristiano Ronaldo que emocionó a las redes sociales

Tras agradecerle por el encuentro, Celine recibió otra muestra de afecto por parte del delantero, quien accedió sin problemas a tomarse una fotografía junto a ella.

“Por supuesto, pero primero sécate la lágrimas. ¡Eres realmente muy hermosa!”, expresó el portugués antes de posar para la imagen.

📸 Cristiano Ronaldo, Celine Dept ile fotoğraf çekildi.



🗣️ Cristiano: "Ağlama, beni uzun zamandır takip ediyorsun. Tanıştığımıza memnun oldum benden istediğin bir şey var mı?



🗣️Celine: "Her şeyden önce her şey için teşekkür ederim, bir fotoğraf çektirebilir miyiz?"… pic.twitter.com/9xSR3cAiQb — L'Europe (@leuropefootball) June 12, 2026

La reacción espontánea de Celine Dept y la actitud amable de Cristiano Ronaldo provocaron una ola de comentarios positivos en redes sociales. Miles de usuarios destacaron la humildad y cercanía del futbolista, mientras que otros celebraron que la influencer pudiera cumplir el sueño de conocer a uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol.

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