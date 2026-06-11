Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Luka Modric, Josip Stanisic y Martin Baturina, participan en una sesión de entrenamiento con la selección de Croacia. Foto: MARKO PERKOV / AFP
Luka Modric, Josip Stanisic y Martin Baturina, participan en una sesión de entrenamiento con la selección de Croacia. Foto: MARKO PERKOV / AFP
/ MARKO PERKOV
Por Redacción EC

La selección de Croacia se vio envuelta en una polémica fuera de los terrenos de juego luego de que un gerente del hotel donde se hospeda el equipo fuera despedido por revelar información relacionada con la estadía de los Vatreni durante la Copa Mundial 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.