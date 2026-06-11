La selección de Croacia se vio envuelta en una polémica fuera de los terrenos de juego luego de que un gerente del hotel donde se hospeda el equipo fuera despedido por revelar información relacionada con la estadía de los Vatreni durante la Copa Mundial 2026.

Aunque no se trató de datos tácticos ni de información sensible sobre la preparación deportiva del equipo, la filtración fue considerada una violación de los acuerdos de confidencialidad establecidos entre el establecimiento, la Federación Croata de Fútbol (HNS) y la FIFA.

La revelación que terminó en despido

Según informó el diario croata Jutarnji list, el responsable de alimentos y bebidas del hotel comentó a periodistas que la federación había solicitado que se sirvieran dos vinos croatas durante la concentración mundialista.

El empleado, de nacionalidad turca, explicó que uno de los vinos era Plavac Mali, una reconocida variedad tinta asociada con la región de Dalmacia y la península de Pelješac. Sin embargo, no pudo recordar el nombre del segundo.

La conversación se realizó bajo condición de anonimato, pero el trabajador fue identificado rápidamente, en parte porque mencionó haber visitado Croacia en varias oportunidades.

El centrocampista croata Luka Modric corre durante el partido amistoso internacional entre Croacia y Bélgica, previo al Mundial de Fútbol de 2026, en el Estadio Rujevica de Rijeka, el 2 de junio de 2026. Foto: MARKO PERKOV / AFP / MARKO PERKOV

La FIFA y la HNS aplican estrictas reglas de confidencialidad

Si bien, como lo mencionamos líneas arriba, la información revelada no tenía relación con estrategias deportivas, alineaciones o rutinas de entrenamiento, las normas de confidencialidad vigentes durante el Mundial establecen que los empleados de los hoteles no pueden divulgar ningún detalle relacionado con la estadía de las selecciones. Por esa razón, los superiores del gerente decidieron cesarlo de sus funciones.

Tanto Jutarnji list como Sportske novosti señalaron que el problema no fue el contenido de la información revelada, sino el hecho de haber compartido cualquier dato relacionado con la delegación croata. Además, los medios remarcaron que el vino tiene una presencia mínima dentro de los hábitos de consumo del plantel y recordaron que el seleccionador Zlatko Dalić es conocido por no consumir alcohol.

Croacia se enfoca en su estreno ante Inglaterra

Mientras la polémica generada por la filtración acapara titulares, la selección croata mantiene su atención en el debut mundialista. Los subcampeones del mundo en Rusia 2018 iniciarán su participación en la Copa del Mundo 2026 el próximo 17 de junio frente a Inglaterra en Dallas, en un Grupo L que también integran Panamá y Ghana.

Tras cada encuentro, la delegación regresará a su campamento base en Alejandría, donde espera permanecer el mayor tiempo posible conforme avance en el torneo.

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