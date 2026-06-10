La FIFA dio a conocer nuevos detalles sobre las ceremonias inaugurales del Mundial 2026, que por primera vez contará con tres actos de apertura distribuidos entre México, Canadá y Estados Unidos. El torneo, que reunirá a 48 selecciones y será el más grande en la historia de las Copas del Mundo, apostará por espectáculos que combinarán música, cultura y fútbol para reflejar la identidad de cada país anfitrión. Además, las celebraciones incluirán el estreno oficial de “DNA”, el himno del campeonato, interpretado por reconocidas figuras internacionales.

La primera ceremonia se realizará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, escenario del partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica. El evento comenzará 90 minutos antes del encuentro y tendrá una marcada identidad latinoamericana. Entre los momentos más destacados figura la interpretación del himno mexicano por parte de Alejandro Fernández, mientras que la artista sudafricana Tyla interpretará el himno de los Bafana Bafana.

La actriz Salma Hayek participará como embajadora del torneo, mientras que el espectáculo musical contará con figuras como Shakira, J Balvin, Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Lila Downs y Ryan Castro. Asimismo, la jornada también marcará la primera interpretación en vivo de “DNA”, con la participación de Andrea Bocelli y EJAE.

Toronto celebrará la diversidad cultural de Canadá

La segunda ceremonia se desarrollará el 12 de junio en Toronto, donde Canadá debutará frente a Bosnia y Herzegovina. La FIFA adelantó que el espectáculo estará inspirado en la diversidad cultural canadiense y contará con la participación del actor Will Arnett como embajador.

Alanis Morissette. Foto: AFP

La cantante Alanis Morissette interpretará el himno canadiense, mientras que Aleksandar Gajić estará a cargo del himno bosnio. El show musical incluirá a Alessia Cara, Michael Bublé, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Estados Unidos cerrará la trilogía inaugural con Katy Perry y Anitta

Ese mismo 12 de junio se realizará la tercera ceremonia en Los Ángeles, donde la selección de Estados Unidos debutará frente a Paraguay. El dúo Dan + Shay interpretará el himno estadounidense, mientras que el grupo paraguayo Purahei Soul estará encargado del himno de la Albirroja.

Katy Perry volverá a México con show gratuito en la FENAPO 2026. (Foto: AFP)

La ceremonia contará además con la presencia del actor y comediante Jason Sudeikis como embajador del torneo. El espectáculo musical reunirá a Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y nuevamente a Tyla.

“DNA”, el himno que buscará representar la diversidad del Mundial

Uno de los elementos centrales de las celebraciones será el estreno de “DNA”, la canción oficial del Mundial 2026.

Andrea Bocelli durante su presentación en el Festival de Viña del Mar en Chile (Foto. Festival de Viña del Mar / Instagram)

El proyecto reúne a Andrea Bocelli, el productor David Guetta, Megan Thee Stallion y EJAE, en una propuesta musical que busca reflejar la diversidad cultural y global del torneo.

Con tres ceremonias distintas, decenas de artistas internacionales y una fuerte apuesta por la identidad cultural de cada sede, la FIFA pretende convertir el inicio del Mundial 2026 en una celebración que trascienda el deporte y alcance una dimensión cultural de escala mundial.

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