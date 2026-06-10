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FIFA anuncia los shows inaugurales del Mundial 2026 con música, cultura y fútbol en tres países. Foto: AFP
FIFA anuncia los shows inaugurales del Mundial 2026 con música, cultura y fútbol en tres países. Foto: AFP
Por Redacción EC

La FIFA dio a conocer nuevos detalles sobre las ceremonias inaugurales del Mundial 2026, que por primera vez contará con tres actos de apertura distribuidos entre México, Canadá y Estados Unidos. El torneo, que reunirá a 48 selecciones y será el más grande en la historia de las Copas del Mundo, apostará por espectáculos que combinarán música, cultura y fútbol para reflejar la identidad de cada país anfitrión. Además, las celebraciones incluirán el estreno oficial de “DNA”, el himno del campeonato, interpretado por reconocidas figuras internacionales.

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