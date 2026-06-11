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Gilberto Mora entra en la historia de los Mundiales con un debut récord a los 17 años. Foto: X/@Jovenesfutmx
Gilberto Mora entra en la historia de los Mundiales con un debut récord a los 17 años. Foto: X/@Jovenesfutmx
Por Redacción EC

El Mundial 2026 ya tiene una de sus primeras grandes historias. Gilberto Mora, mediocampista de Club Tijuana, debutó con la selección de México en la Copa del Mundo con apenas 17 años y 240 días, una marca que lo coloca entre los seis futbolistas más jóvenes en disputar un partido mundialista. El joven volante ingresó al minuto 66 del encuentro inaugural disputado en el Estadio Ciudad de México y de inmediato escribió su nombre en los libros de historia del fútbol de su país.

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