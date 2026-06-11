El Mundial 2026 ya tiene una de sus primeras grandes historias. Gilberto Mora, mediocampista de Club Tijuana, debutó con la selección de México en la Copa del Mundo con apenas 17 años y 240 días, una marca que lo coloca entre los seis futbolistas más jóvenes en disputar un partido mundialista. El joven volante ingresó al minuto 66 del encuentro inaugural disputado en el Estadio Ciudad de México y de inmediato escribió su nombre en los libros de historia del fútbol de su país.

Con su ingreso al terreno de juego, Mora se convirtió en el futbolista más joven de la selección mexicana en disputar una Copa del Mundo. La nueva marca supera el registro que ostentaba Manuel Rosas desde el Mundial de Uruguay 1930, cuando participó con 18 años y 87 días. El récord permaneció vigente durante casi un siglo hasta la aparición del talentoso mediocampista.

Gilberto Mora debuta en el Mundial 2026 y supera una marca que llevaba vigente desde 1930. Foto: X

Entre los jugadores más jóvenes en debutar en un Mundial

El estreno de Gilberto Mora no solo representa un récord para México, sino que también lo ubica dentro del selecto grupo de los futbolistas más jóvenes que han disputado una Copa del Mundo.

Con 17 años y 240 días, el mediocampista se posiciona entre los seis debutantes más jóvenes en la historia de los Mundiales, apenas seis días por detrás de nada más y nada menos que Pelé, cuyo debut mundialista se produjo con 17 años y 234 días.

Gilberto Mora 🇲🇽 jugando un Mundial a los 17 años.



¿Qué estabas haciendo a esa edad?

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La prometedora carrera de Gilberto Mora

Aunque para muchos hinchas internacionales su nombre puede resultar nuevo, Gilberto Mora ya era considerado una de las mayores promesas del fútbol mexicano. Nacido en Chiapas, el mediocampista destacó desde temprana edad por su talento y madurez dentro del campo. Su debut en la Liga MX llegó cuando apenas tenía 15 años, una muestra de la confianza que generó rápidamente en el fútbol profesional.

Su crecimiento continuó a nivel internacional y, con apenas 16 años, logró conquistar la Copa Oro con la selección mexicana, convirtiéndose en el jugador más joven en ganar un título con el combinado nacional.

🚨🇲🇽 ¡HISTÓRICO!



Gilberto Mora acaba de debutar en la Copa del Mundo 2026 🏆



😳Con solo 17 años y 240 días entra en el Top 5 de jugadores más jóvenes en debutar en un Mundial pic.twitter.com/lK21JCldY7 — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) June 11, 2026

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