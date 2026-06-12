El espectáculo combinó música, efectos visuales y un despliegue escénico diseñado para dar inicio a la máxima fiesta del fútbol mundial.
La estrella del pop apareció en el centro del terreno de juego acompañada de un impresionante juego de luces que iluminó todo el estadio. Katy Perry lució un vestido plateado especialmente diseñado para reflejar la iluminación del recinto y convertirse en uno de los elementos más llamativos de la ceremonia.
La artista estadounidense fue recibida con una gran ovación por parte del público antes de comenzar la interpretación de la canción oficial del campeonato.
Uno de los momentos que más llamó la atención fue la aparición de Tius Luka, un cantante infantil de Noruega que compartió escenario con Katy Perry.
Con apenas 10 años, el joven se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales gracias a sus interpretaciones musicales y a los millones de visualizaciones que acumula en plataformas digitales.
Su participación fue mantenida en secreto por los organizadores hasta el inicio del espectáculo, lo que generó sorpresa entre los asistentes y espectadores de todo el mundo.
Tomados de la mano, Katy Perry y Tius Luka interpretaron “Wonder”, el tema elegido como himno oficial del Mundial 2026. La actuación estuvo acompañada por las 48 banderas de los países participantes, que rodearon el escenario central y aportaron un fuerte simbolismo al espectáculo.
Video sobre la inauguración del Mundial 2026, con un show destacado en el Estadio Azteca liderado por Shakira y ceremonias propias en Estados Unidos y Canadá. También repasa cómo han variado las ceremonias inaugurales de los mundiales a lo largo de los años.