La ceremonia inaugural del Mundial 2026 tuvo uno de sus momentos más memorables con la presentación de la cantante Katy Perry y el joven artista noruego Tius Luka. Ambos interpretaron “Wonder”, el tema oficial del torneo, ante miles de aficionados presentes en el estadio de Los Ángeles.

El espectáculo combinó música, efectos visuales y un despliegue escénico diseñado para dar inicio a la máxima fiesta del fútbol mundial.

Katy Perry actuó antes del partido de fútbol del Grupo D de la Copa Mundial de 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el Estadio de Los Ángeles en Inglewood el 12 de junio de 2026. Foto: Patrick T. Fallon / AFP / PATRICK T. FALLON

La estrella del pop apareció en el centro del terreno de juego acompañada de un impresionante juego de luces que iluminó todo el estadio. Katy Perry lució un vestido plateado especialmente diseñado para reflejar la iluminación del recinto y convertirse en uno de los elementos más llamativos de la ceremonia.

La artista estadounidense fue recibida con una gran ovación por parte del público antes de comenzar la interpretación de la canción oficial del campeonato.

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Tius Luka, la sorpresa de la noche

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la aparición de Tius Luka, un cantante infantil de Noruega que compartió escenario con Katy Perry.

Con apenas 10 años, el joven se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales gracias a sus interpretaciones musicales y a los millones de visualizaciones que acumula en plataformas digitales.

Katy Perry carga Tius Luka, tras cantar antes del partido de fútbol del Grupo D de la Copa Mundial de 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el Estadio de Los Ángeles en Inglewood, el 12 de junio de 2026. Foto: Patrick T. Fallon / AFP / PATRICK T. FALLON

Su participación fue mantenida en secreto por los organizadores hasta el inicio del espectáculo, lo que generó sorpresa entre los asistentes y espectadores de todo el mundo.

Tomados de la mano, Katy Perry y Tius Luka interpretaron “Wonder”, el tema elegido como himno oficial del Mundial 2026. La actuación estuvo acompañada por las 48 banderas de los países participantes, que rodearon el escenario central y aportaron un fuerte simbolismo al espectáculo.

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