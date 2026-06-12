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La cantante y compositora estadounidense Katy Perry y el joven cantante Tius Luka actúan antes del partido de fútbol del Grupo D de la Copa Mundial de 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el Estadio de Los Ángeles en Inglewood, el 12 de junio de 2026. Foto: Patrick T. Fallon / AFP
La cantante y compositora estadounidense Katy Perry y el joven cantante Tius Luka actúan antes del partido de fútbol del Grupo D de la Copa Mundial de 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el Estadio de Los Ángeles en Inglewood, el 12 de junio de 2026. Foto: Patrick T. Fallon / AFP
/ PATRICK T. FALLON
Por Redacción EC

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 tuvo uno de sus momentos más memorables con la presentación de la cantante Katy Perry y el joven artista noruego Tius Luka. Ambos interpretaron “Wonder”, el tema oficial del torneo, ante miles de aficionados presentes en el estadio de Los Ángeles.

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