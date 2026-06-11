A pocas horas del inicio de su primera Copa del Mundo, Lamine Yamal protagonizó uno de los momentos más comentados en las redes sociales en plena inauguración. El joven delantero de España publicó una imagen en Instagram que vinculó directamente su historia con la de Lionel Messi, su gran referente futbolístico.

La fotografía mostraba dos camisetas divididas en una misma imagen: la de Argentina con el dorsal 19 que Messi utilizó en el Mundial de Alemania 2006 y la de España con el mismo número que Yamal llevará en la Copa del Mundo 2026.

El dorsal 19 que une a Messi y Lamine Yamal

El detalle no pasó desapercibido para los hinchas. Cuando la Real Federación Española de Fútbol anunció los dorsales para el Mundial 2026, muchos notaron que Yamal vestiría el número 19, el mismo con el que Messi disputó su primer Mundial.

La publicación del futbolista español terminó de alimentar las comparaciones y el simbolismo detrás de un número que marcó etapas importantes en las carreras de ambos jugadores.

La coincidencia también se extiende a sus trayectorias en Barcelona. Messi utilizó el dorsal 19 durante tres temporadas antes de heredar el histórico número 10. Yamal siguió un camino similar: lució el 19 en el conjunto azulgrana antes de asumir la camiseta más emblemática del club.

El paralelo entre Messi y Lamine Yamal que ilusiona a España en el Mundial 2026. Foto: Lamine Yamal / Isntagram

España recibe buenas noticias sobre la recuperación de Yamal

El guiño a Messi llegó en una semana importante para la selección española. Yamal trabajaba para dejar atrás una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda sufrida el pasado 22 de abril, mientras que Nico Williams también avanzaba en la recuperación de un problema muscular.

Las últimas sesiones de entrenamiento dejaron señales positivas para el cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente. Tanto Yamal como Williams volvieron a trabajar con normalidad junto al resto del grupo y participaron en las actividades habituales de la concentración española. Y ahora, aunque con cautela, esperan a que llegue al debut mundialista de ‘La Roja’.

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