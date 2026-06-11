Resumen

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Lamine Yamal y Messi, unidos por el dorsal 19: el detalle que llamó la atención antes del Mundial. Foto: Lamine Yamal/ Instagram
Lamine Yamal y Messi, unidos por el dorsal 19: el detalle que llamó la atención antes del Mundial. Foto: Lamine Yamal/ Instagram
Por Redacción EC

A pocas horas del inicio de su primera Copa del Mundo, Lamine Yamal protagonizó uno de los momentos más comentados en las redes sociales en plena inauguración. El joven delantero de España publicó una imagen en Instagram que vinculó directamente su historia con la de Lionel Messi, su gran referente futbolístico.

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