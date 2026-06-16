Resumen

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Messi supera a Pelé y se convierte en el jugador con más contribuciones de gol en la historia de los Mundiales. Foto: Conmebol/AFP
Messi supera a Pelé y se convierte en el jugador con más contribuciones de gol en la historia de los Mundiales. Foto: Conmebol/AFP
Por Redacción EC

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. Con su actuación estelar ante Argelia en el debut de Argentina en el Mundial 2026, el capitán albiceleste se convirtió en el futbolista con más contribuciones directas de gol en la historia de las Copas del Mundo, superando el registro que hasta ahora pertenecía a Pelé.

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