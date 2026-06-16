Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. Con su actuación estelar ante Argelia en el debut de Argentina en el Mundial 2026, el capitán albiceleste se convirtió en el futbolista con más contribuciones directas de gol en la historia de las Copas del Mundo, superando el registro que hasta ahora pertenecía a Pelé.

El rosarino lideró la victoria argentina con un hat-trick y alcanzó una cifra inédita de 24 participaciones directas en goles mundialistas, consolidando aún más su legado en el torneo más importante del fútbol.

Lionel Messi, número 10, hace un gesto durante el partido de fútbol del Grupo J del Mundial 2026 entre Argentina y Argelia en el Estadio de Kansas City, el 16 de junio de 2026. Foto: JUAN MABROMATA / AFP / JUAN MABROMATA

El récord que Messi le arrebató a Pelé

Hasta este partido, Messi compartía con Pelé el liderato histórico de participaciones directas en goles en los Mundiales. Sin embargo, sus tres anotaciones frente a Argelia le permitieron tomar distancia y quedarse en solitario con la marca.

Según las estadísticas acumuladas en la Copa del Mundo, Messi registra ahora 16 goles y 8 asistencias, para un total de 24 contribuciones directas. Pelé, por su parte, cerró su carrera mundialista con 12 goles y 9 asistencias, sumando 21 participaciones de gol.

Ranking histórico de contribuciones de gol en los Mundiales:

Lionel Messi: 16 goles + 8 asistencias = 24 contribuciones.

Pelé: 12 goles + 9 asistencias = 21 contribuciones.

🤯🇦🇷 Lionel Messi SUPERÓ A PELÉ como el futbolista con MÁS GOLES + ASISTENCIAS [22] en toda la historia de los Mundiales.



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Un partido histórico ante Argelia

La noche comenzó con protagonismo inmediato para Messi. Apenas iniciadas las acciones en Kansas City, el argentino había logrado marcar, aunque el VAR anuló la jugada por una posición adelantada muy ajustada. Lejos de verse afectado, el capitán continuó siendo el eje ofensivo de la Albiceleste y terminó firmando un hat-trick que encaminó el triunfo ante Argelia.

A los 78 minutos, Lionel Scaloni decidió reemplazarlo y todo el estadio se puso de pie para despedirlo con una ovación. El público reconoció una actuación que quedará grabada entre las más memorables de la historia de los Mundiales.

Los otros récords que Messi alcanzó en el Mundial 2026

El récord sobre Pelé no fue la única marca histórica conseguida durante la jornada. Messi también se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo. Además, gracias a su triplete frente a Argelia, llegó a 16 goles mundialistas e igualó el récord de Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales.

Por si fuera poco, con 38 años y 8 días de cumplir 39, se convirtió en el jugador de mayor edad en anotar un hat-trick en una Copa del Mundo, superando la marca que ostentaba Cristiano Ronaldo desde Rusia 2018.

HISTÓRICA OVACIÓN PARA UN HISTÓRICO. MESSI SALIÓ TRAS SU HAT TRICK E INGRESÓ NICO PAZ HACIENDO SU DEBUT MUNDIALISTA.



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Cuando parecía que ya no quedaban récords por alcanzar, Lionel Messi volvió a encontrar una nueva forma de agrandar su leyenda en el escenario más importante del fútbol mundial.

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