Lionel Messi continúa reescribiendo los libros de récords del fútbol mundial. Con los tres goles anotados en la victoria de Argentina sobre Argelia por la fase de grupos del Mundial 2026, el capitán albiceleste se convirtió en el jugador de mayor edad en marcar un hat-trick en la historia de la Copa del Mundo.

El encuentro frente a Argelia ya había comenzado con protagonismo para Messi, quien incluso vio cómo el VAR le anulaba un gol en los primeros minutos por una posición adelantada muy ajustada. Sin embargo, el capitán argentino no tardó en encontrar revancha. A lo largo del partido fue la principal referencia ofensiva de la Albiceleste y terminó anotando los tres goles del triunfo por 3-0.

El delantero argentino Lionel Messi gesticula durante el partido de fútbol del Grupo J del Mundial de 2026 entre Argentina y Argelia, disputado en el Kansas City Stadium de Kansas City el 16 de junio de 2026. Foto: JUAN MABROMATA / AFP / JUAN MABROMATA

La actuación permitió a Argentina iniciar con una victoria la defensa del título conquistado en Qatar 2022 y dejó una imagen imborrable: Messi abandonando el campo a los 78 minutos entre aplausos de todo el estadio.

Los 10 jugadores más veteranos en marcar un hat-trick en un Mundial

Con este triplete, Messi desplazó a Cristiano Ronaldo como el futbolista más veterano en marcar tres goles en un partido mundialista.

Conoce la lista histórica integrada por algunas de las mayores leyendas del fútbol:

Lionel Messi – 38 años y 357 días

Estados Unidos-México-Canadá 2026 | Fase de grupos

Hat-trick en el Argentina 3-0 Argelia

Cristiano Ronaldo – 33 años y 130 días

Rusia 2018 | Fase de grupos

Hat-trick en el Portugal 3-3 España

Rob Rensenbrink – 30 años y 335 días

Argentina 1978 | Fase de grupos

Hat-trick en el Países Bajos 3-0 Irán

Pedro Cea – 29 años y 329 días

Uruguay 1930 | Semifinales

Hat-trick en el Uruguay 6-1 Yugoslavia

Gabriel Batistuta – 29 años y 140 días

Francia 1998 | Fase de grupos

Hat-trick en el Argentina 5-0 Jamaica

Teófilo Cubillas – 29 años y 95 días

Argentina 1978 | Fase de grupos

Hat-trick en el Perú 4-1 Irán

Max Morlock – 29 años y 43 días

Suiza 1954 | Desempate para acceder a cuartos de final

Hat-trick en el República Federal de Alemania 7-2 Turquía

Pauleta – 29 años y 43 días

Corea/Japón 2002 | Fase de grupos

Hat-trick en el Portugal 4-0 Polonia

Preben Elkjær – 28 años y 270 días

México 1986 | Fase de grupos

Hat-trick en el Dinamarca 6-1 Uruguay

Angelo Schiavio – 28 años y 224 días

Italia 1934 | Octavos de final

Hat-trick en el Italia 7-1 Estados Unidos

HISTÓRICA OVACIÓN PARA UN HISTÓRICO. MESSI SALIÓ TRAS SU HAT TRICK E INGRESÓ NICO PAZ HACIENDO SU DEBUT MUNDIALISTA.



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Otro récord para una carrera irrepetible

El récord se suma a otra marca conseguida durante la misma noche. Gracias a sus tres anotaciones ante Argelia, Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo, igualando el registro histórico de Miroslav Klose.

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