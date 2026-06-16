Resumen

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Lionel Messi celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo J del Mundial de 2026 entre Argentina y Argelia, disputado en el Kansas City Stadium de Kansas City el 16 de junio de 2026. Foto: JUAN MABROMATA / AFP
Lionel Messi celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo J del Mundial de 2026 entre Argentina y Argelia, disputado en el Kansas City Stadium de Kansas City el 16 de junio de 2026. Foto: JUAN MABROMATA / AFP
/ JUAN MABROMATA
Por Redacción EC

Lionel Messi continúa reescribiendo los libros de récords del fútbol mundial. Con los tres goles anotados en la victoria de Argentina sobre Argelia por la fase de grupos del Mundial 2026, el capitán albiceleste se convirtió en el jugador de mayor edad en marcar un hat-trick en la historia de la Copa del Mundo.

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