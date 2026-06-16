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Lionel Messi continúa reescribiendo los libros de récords del fútbol mundial. Con los tres goles anotados en la victoria de Argentina sobre Argelia por la fase de grupos del Mundial 2026, el capitán albiceleste se convirtió en el jugador de mayor edad en marcar un hat-trick en la historia de la Copa del Mundo.
Lionel Messi continúa reescribiendo los libros de récords del fútbol mundial. Con los tres goles anotados en la victoria de Argentina sobre Argelia por la fase de grupos del Mundial 2026, el capitán albiceleste se convirtió en el jugador de mayor edad en marcar un hat-trick en la historia de la Copa del Mundo.
El encuentro frente a Argelia ya había comenzado con protagonismo para Messi, quien incluso vio cómo el VAR le anulaba un gol en los primeros minutos por una posición adelantada muy ajustada. Sin embargo, el capitán argentino no tardó en encontrar revancha. A lo largo del partido fue la principal referencia ofensiva de la Albiceleste y terminó anotando los tres goles del triunfo por 3-0.
La actuación permitió a Argentina iniciar con una victoria la defensa del título conquistado en Qatar 2022 y dejó una imagen imborrable: Messi abandonando el campo a los 78 minutos entre aplausos de todo el estadio.
Los 10 jugadores más veteranos en marcar un hat-trick en un Mundial
Con este triplete, Messi desplazó a Cristiano Ronaldo como el futbolista más veterano en marcar tres goles en un partido mundialista.
PUEDES VER: ¡15 goles en Copas del Mundo! Lionel Messi marcó el 2-0 a Argentina vs. Argelia por Mundial 2026 | VIDEO
Conoce la lista histórica integrada por algunas de las mayores leyendas del fútbol:
- Lionel Messi – 38 años y 357 días
- Estados Unidos-México-Canadá 2026 | Fase de grupos
- Hat-trick en el Argentina 3-0 Argelia
- Cristiano Ronaldo – 33 años y 130 días
- Rusia 2018 | Fase de grupos
- Hat-trick en el Portugal 3-3 España
- Rob Rensenbrink – 30 años y 335 días
- Argentina 1978 | Fase de grupos
- Hat-trick en el Países Bajos 3-0 Irán
- Pedro Cea – 29 años y 329 días
- Uruguay 1930 | Semifinales
- Hat-trick en el Uruguay 6-1 Yugoslavia
- Gabriel Batistuta – 29 años y 140 días
- Francia 1998 | Fase de grupos
- Hat-trick en el Argentina 5-0 Jamaica
- Teófilo Cubillas – 29 años y 95 días
- Argentina 1978 | Fase de grupos
- Hat-trick en el Perú 4-1 Irán
- Max Morlock – 29 años y 43 días
- Suiza 1954 | Desempate para acceder a cuartos de final
- Hat-trick en el República Federal de Alemania 7-2 Turquía
- Pauleta – 29 años y 43 días
- Corea/Japón 2002 | Fase de grupos
- Hat-trick en el Portugal 4-0 Polonia
- Preben Elkjær – 28 años y 270 días
- México 1986 | Fase de grupos
- Hat-trick en el Dinamarca 6-1 Uruguay
- Angelo Schiavio – 28 años y 224 días
- Italia 1934 | Octavos de final
- Hat-trick en el Italia 7-1 Estados Unidos
HISTÓRICA OVACIÓN PARA UN HISTÓRICO. MESSI SALIÓ TRAS SU HAT TRICK E INGRESÓ NICO PAZ HACIENDO SU DEBUT MUNDIALISTA.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026
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Otro récord para una carrera irrepetible
El récord se suma a otra marca conseguida durante la misma noche. Gracias a sus tres anotaciones ante Argelia, Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo, igualando el registro histórico de Miroslav Klose.
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