Neymar sufrió una lesión muscular de grado II en la pantorrilla derecha y quedó descartado para el debut de Brasil en el Mundial 2026 frente a Marruecos, programado para este sábado 13 de junio. La noticia representa un duro golpe para la selección brasileña, que perderá a una de sus principales figuras en el inicio de la máxima cita del fútbol mundial.

El cuerpo médico de la selección brasileña confirmó que el atacante presenta una lesión de grado II en el gemelo derecho, una dolencia que requiere un periodo de recuperación estimado entre dos y tres semanas. Como consecuencia, Neymar no estará disponible para el encuentro ante Marruecos, correspondiente a la primera jornada del Grupo F.

Neymar se somete a métodos alternativos para volver a entrenar de cara al Mundial 2026 (Foto: @globoesporte)

El cuerpo médico de la selección brasileña confirmó que el atacante presenta una lesión de grado II en el gemelo derecho, una dolencia que requiere un periodo de recuperación estimado entre dos y tres semanas. Como consecuencia, Neymar no estará disponible para el encuentro ante Marruecos, correspondiente a la primera jornada del Grupo F.

La lesión pone en riesgo su participación en la fase de grupos

Los plazos médicos complican seriamente la presencia del delantero durante la primera etapa del torneo. De cumplirse el tiempo previsto de recuperación, el futbolista podría perderse los tres compromisos de la fase de grupos. La evolución de la lesión será monitoreada día a día para determinar si puede regresar en una eventual fase eliminatoria.

Pese a la lesión, el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, decidió conservar a Neymar dentro de la nómina definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026.

La ausencia de Neymar obliga a Brasil a reorganizar su esquema ofensivo para el debut ante Marruecos. El combinado sudamericano buscará iniciar con buen pie su camino mundialista mientras espera la recuperación de su histórico número 10.

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