Resumen

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El delantero brasileño Neymar celebra tras marcar un gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Bolivia en el estadio Jornalista Edgar Proença 'Mangueirão', en Belém, estado de Pará, Brasil, el 8 de septiembre de 2023. Foto: CARL DE SOUZA / AFP
El delantero brasileño Neymar celebra tras marcar un gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Bolivia en el estadio Jornalista Edgar Proença 'Mangueirão', en Belém, estado de Pará, Brasil, el 8 de septiembre de 2023. Foto: CARL DE SOUZA / AFP
/ CARL DE SOUZA
Por Redacción EC

Neymar sufrió una lesión muscular de grado II en la pantorrilla derecha y quedó descartado para el debut de Brasil en el Mundial 2026 frente a Marruecos, programado para este sábado 13 de junio. La noticia representa un duro golpe para la selección brasileña, que perderá a una de sus principales figuras en el inicio de la máxima cita del fútbol mundial.

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