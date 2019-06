Copa Oro 2019: día, horarios y canales de los posibles cruces de cuartos de final

Este domingo se cerró el grupo A de la Copa de Oro 2019 y con ello se aclaró el panorama en relación a las llaves de los cuartos de final. México, Canadá, Estados Unidos y Panamá ya están en la siguiente fase.

La selección de México terminó como líder del grupo A con puntaje perfecto luego de su victoria sobre Martinica (3-2) en el estadio Bank of America de la ciudad de Charlotte.

Los aztecas enfrentarán ahora al segundo del grupo B, que está entre Costa Rica y Haití, ambos con 6 unidades, y que chocarán este lunes en el estadio Red Bull Arena de New Jersey, desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

Por su parte, Canadá aplastó a Cuba por 7-0 y aguarda al ganador del grupo B.

El grupo C está más peleado. Jamaica, con 4 puntos, buscará asegurar su boleto ante la sorpresiva Curazao, que tiene 3, mientras que El Salvador, con 4 unidades, luchará por sus opciones contra una Honduras que no ha sumado y está eliminada. Estos partidos se jugarán el martes en el Banc of California Stadium de Los Angeles, a las 7:00 p.m. y 9:30 p.m. (hora peruana), respectivamente.

En tanto, el grupo D ya conoce a sus clasificados a cuartos, aunque falta definir su ubicación final en la tabla. Estados Unidos y Panamá tienen 6 unidades, contra los 0 puntos de Guyana y Trinidad y Tobago.

El miércoles, estadounidenses y panameños jugarán por el liderato del grupo D en el estadio Children's Mercy Park, de Kansas City, desde las 8:00 p.m. (hora peruana).

Así se forman los cruces de los cuartos de final de la Copa de Oro:

- México (1° grupo A) vs. Costa Rica/Haití (2° grupo B): partido se jugará el próximo sábado 29 de junio desde las 9:00 p.m. (hora peruana).



- Costa Rica/Haití (1° grupo B) vs. Canadá (2° grupo A): encuentro se desarrollará el próximo sábado 29 de junio desde las 6:00 p.m. (hora peruana).



- Jamaica/El Salvador/Curazao (1° grupo C) vs. Estados Unidos/Panamá (2° grupo D): partido se jugará el próximo domingo 30 de junio desde las 4:30 p.m. (hora peruana).



- Estados Unidos/Panamá (1° grupo D) vs. Jamaica/El Salvador/Curazao (2° grupo C): duelo se jugará el próximo domingo 30 de junio desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

Los cotejos serán transmitidos por Azteca TV, Telemundo y Sky HD para México y parte de Centroamérica. En Brasil y Alemania por DAZN. En Estados Unidos vía Univisión Deportes y Fox Sports. En Reino Unido por FreeSports TV. Streaming vía Bet365 y CONCACAF GO.